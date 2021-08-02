The Nation (США): Америка так и не «вернулась»

Два десятилетия войны в Ираке и Афганистане сделали США «несостоятельной империей». Ей не удалось решить ни одной своей задачи. Но отказаться от роли «светоча демократии» Америка не может. Внешняя политика Байдена просто продолжает это разрушительное наследие. Но не повторит ли «американская империя» участь советской?

Все это было так давно. В том мире, в котором казалось, у нас не было соперников. Даже вспомнить трудно, когда мы, американцы, жили на планете с лежащей на боку Россией, едва поднимающимся Китаем и без явных врагов. Это уже потом появилась "ось зла", состоящая из трех стран-изгоев. А тогда они не представляли собой реальной угрозы для нашей Америки. Правда, потом оказалось, что богатый молодой Усама бен Ладен из бывшего нашего союзника Саудовской Аравии и 19 его последователей, большинство из которых тоже были саудовцами и принадлежали к небольшой террористической организации Аль-Каида*, обзавелись "военно-воздушным флотом" из четырех угнанных гражданских самолетов и напали на Америку.

Тогда нашу страну преподносили во всем мире как самую могущественную военно-политическую силу, сверхдержаву из сверхдержав всех времен и народов, обладающую военным потенциалом, который оставлял все другие страны валяться у ее ног в пыли.

А затем, конечно же, началась Глобальная война с террором, которая вскоре переросла в обычную конвенциальную войну. Да, эта самая война - даже если никто не называл ее так в течение многих лет - началась 11 сентября 2001 года. В частично разрушенном Пентагоне министр обороны Дональд Рамсфелд, который уже знал, что разрушения вокруг него, вероятно, были делами рук Усамы бен Ладена, приказал своим помощникам начать планирование ответного удара по… Ираку Саддама Хусейна. Точные слова Рамсфелда (их записал его помощник) были: "Осуществляйте полномасштабную военную операцию. Сотрите в пыль все и всех. Имеющих отношение к террору, и не связанных с ним".

"Все связанное и не связанное с террором". Вдумайтесь в эту фразу. Каким-то странным образом эти четыре слова, сказанные в первые часы после разрушения Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и части Пентагона, как представляется, вмещают в себя весь американский опыт 21-го века.

Через несколько дней после 11 сентября Рамсфелд, который служил четырем президентам, прежде чем покинуть этот мир в возрасте 88 лет, и президент, на которого он тогда работал, Джордж Буш, официально объявят о начале глобальной войны с террором. Они будут амбициозно нацелены на предполагаемые террористические сети не менее чем в 60 странах. (Да, это было обнародованное Рамсфелдом число!). Они вторгнутся в Афганистан и менее чем через полтора года сделают то же самое в гораздо более большем масштабе в Ираке, чтобы свергнуть его автократического правителя Саддама Хусейна, который когда-то был рукопожатым приятелем того самого американского министра обороны.

Несмотря на слухи, распространявшиеся в то время сторонниками того американского вторжения, Саддам не имел никакого отношения к событиям 11 сентября. И, несмотря на громогласные заявления администрации Буша, его режим тогда не разрабатывал и не обладал оружием массового уничтожения. И, если бы мы не предприняли никаких действий, иракское грибовидное облако и так никогда не поднялось бы над Нью-Йорком или каким-нибудь другим американским городом. И примите во внимание, что оба эти вторжения и многие другие подобные деяния будут совершены во имя "освобождения" народов и продвижения "демократии американского стиля" на "Большом" Ближнем Востоке. Или, другими словами, в ответ на эту катастрофическую атаку 19 угонщиков, вооруженных ножами, Соединенные Штаты готовились вторгнуться и доминировать на богатом нефтью Ближнем Востоке до скончания веков. Сегодня в 2021 году, почти два десятилетия спустя, разве вам не кажется, что с тех пор прошла целая жизнь?

Кстати, вы можете заметить, что во всем вышесказанном отсутствует одно слово. Поверьте мне, если бы то, что я только что описал, имело отношение к советским планам на период "холодной войны", то могу поставить свой последний доллар, Вашингтон сразу бы поднялся на дыбы. Я, конечно, имею в виду советскую "империю" или, в ее прилагательной форме, "имперские планы России". Если бы Советский Союз планировал аналогичные действия по "освобождению" народов путем "распространения коммунизма", это было бы воспринято в Вашингтоне как "самый имперский проект из когда-либо существовавших". Однако в первые годы этого столетия, когда Советский Союз давно исчез, а американские лидеры воображали, что они могут безраздельно править в мире до скончания веков, эти два слова были изгнаны из истории.

Было очевидно, что, несмотря на беспрецедентные 800 или около того военных баз по всему миру, которыми располагала наша страна, "имперские державы" явно оставались в прошлом.

Империи исчезли и ничего не сделали

А теперь отложите эту мысль на мгновение, пока я проведу для вас краткую экскурсию по давно забытой Глобальной войне с террором. Спустя почти два десятилетия, эта война кажется, приближается к какому-то затяжном к концу. Да, 650 американских военнослужащих все еще охраняют наше посольство в столице Афганистана Кабуле, и еще есть эти "загоризонтные возможности", о которых упоминает президент США, имея в виду дальние авиаудары по силам Талибана,** даже несмотря на то, что американские войска совсем недавно покинули свою последнюю авиабазу в Афганистане. И еще в Ираке пока находится около 2500 американских военнослужащих (и еще сотни на базах на границе с Сирией), которые регулярно подвергаются нападениям со стороны групп иракских боевиков.

Точно так же, несмотря на вывод американских войск из Сомали по окончании правления Трампа, "загоризонтные авиаудары" по террористической группировке "Аш-Шабааб"***, остановленные, когда Джо Байден занял Овальный кабинет, только что начались снова, предположительно с баз в Кении или Джибути. И да, ужасающая война в Йемене продолжается, и Соединенные Штаты по-прежнему поддерживают саудовцев, даже если и предлагают "оборонительную", а не "летальную" помощь; и да, американские спецподразделения размещены в огромном количестве стран по всему миру; и да, заключенные все еще содержатся в тюрьме Гуантанамо, в этом оффшорном бермудском треугольнике несправедливости, созданном администрацией Буша так давно. По общему признанию, официальные лица в новом Министерстве юстиции Байдена по крайней мере обсуждают, хотя и нерешительно, могут ли эти задержанные иметь какие-либо права на надлежащую правовую процедуру в соответствии с американской Конституцией (да, Конституцией США!). Правда, сейчас их число находится на историческом минимуме с 2002 года - 39 человек.

И давайте посмотрим правде в глаза: все это - набор конфликтов, которые когда-то включали вторжения, массированные авиаудары, оккупации, убийства огромного числа мирных жителей, массовые атаки дронов, разрушение целых стран, изгнание и перемещение более 37 миллионов человек, размещение 100 000 американских военнослужащих только в Афганистане и выбрасывание неисчислимых триллионов долларов американских налогоплательщиков - все во имя борьбы с террором и продвижении демократии. И думайте о них как о миссиях, (не) выполненных в самом прямом смысле, который только можно вообразить.

На самом деле идея продвижения демократии в мире не пережила даже годы Буша. С тех пор в официальном Вашингтоне почти не ведется дискуссий о том, чем на самом деле занимается эта страна, когда она ведет войну во многих частях планеты. Да, эти два десятилетия конфликтов, эти "вечные войны", как их стали называть сначала критики, а затем все, кто попало, по крайней мере, затихают, или, возможно, постепенно уменьшаются в своей интенсивности. Но вот что странно: не думаете ли вы, что, поскольку они закончились видимыми провалами, акции Пентагона тоже могут упасть? Однако, как это ни странно, после всех этих лет проигранных войн эти акции все еще растут. Бюджет Пентагона все больше стремится в поднебесье по мере того, как наша внешняя политика "поворачивается" от "Большого" Ближнего Востока к Азии (а также к России и Арктике, или вообще, куда угодно, но только не туда, где все еще бродят террористические группировки).

Другими словами, когда дело доходит до вооруженных сил США, которые пытаются оставить свои вечные войны в чужой канаве, неудача у нас - это новая история успеха. Возможно, неудивительно, что проигравшие генералы, которые участвовали в этих войнах, вечно обещая, что "срезаются" углы и достигается "прогресс", почти все либо продолжают расти в должностях и званиях, либо получают "золотые парашюты" в нашем военно-промышленном комплексе. Это должно шокировать американцев, но на самом деле, похоже, так не происходит. Да, поразительно высокий процент из нас поддерживает идею о том, чтобы оставить Афганистан и афганцев и двигаться дальше, но в целом в обществе все еще сильны настроения на выражение "большого спасибо за вашу службу" нашим военным начальникам и Пентагону.

Однако, оглядываясь назад, не кажется ли вам, что настоящий вопрос (и совсем не тот, что задают многие) состоит в следующем: а в чем же состояла миссия Америки все эти годы? Я не думаю, что можно ответить на этот вопрос или объяснить что-либо, не используя запрещенные существительное и прилагательное, которые я упоминал ранее. И, к моему удивлению, после всех этих лет, когда это слово ни разу не коснулось уст американского президента, Джо Байден, который настаивал на том, что "Америка вернулась" на эту нашу рушащуюся планету, на самом деле использовал это слово!

На недавней пресс-конференции, раздраженный бесконечным обсуждением своего решения о выводе американских войск из Афганистана, он ответил на следующий вопрос репортера: "Учитывая количество потраченных денег и количество погибших, стоила ли афганская эпопея последних 20 лет того количества денег, которые были потрачены на нее и того количества смертей американских военных которое она принесла?".

Ответ Байдена: "Как вы помните, я возражал против афганской операции с самого начала [администрации Обамы], и это стало известно после того, как его администрация закончилась… Ни одна страна никогда не объединяла Афганистан, ни одна страна. Империи приходили туда и не могли этого добиться".

Вот оно! Да, это было расплывчато и могло быть просто отсылкой к судьбе самого Афганистана, знаменитого "кладбища империй" - Британской империи в 19 веке и Советской империи в 20 веке. Но я не могу избавиться от мысли, что президент, пусть минимально, сколь угодно косвенно, сколь угодно даже не имея конкретного намерения, наконец, признал, что наша страна тоже выполняла в Афганистане и во всем мире имперскую миссию. Миссию не продвижения демократии или освобождения, но миссию доминирования. В противном случае, как, черт возьми, вы объясните эти 800 военных баз на всех континентах, кроме Антарктиды? Это действительно продвижение демократии? Это действительно освобождение человечества? Эта тема не обсуждается в нашей стране, но поверьте мне, если это касается любого другого государства, то слова "империя" и "имперский" так и порхали бы на устах чиновников в Вашингтоне, а желание доминировать таким же образом вызвало бы резкое осуждение в нашей столице.

Империя-банкрот с распадающейся армией

Вот вам вопрос: если Соединенные Штаты "вернулись", как заявлял наш президент, то в каком именно качестве они "вернулись"? Что это за возврат теперь, когда США показали, что неспособны доминировать на планете так, как когда-то мечтали об этом ее политические лидеры? Может, эта страна, которая долгие годы бросала триллионы долларов налогоплательщиков в топку своих "вечных войн", заслуживает сейчас "переквалификации" в "страну-банкрота" с распадающейся армией?

Конечно, в Америке такая возможность не признается. Если, например, через несколько месяцев Кабул падет перед талибами и американских дипломатов нужно будет спасать с крыши нашего посольства, как это произошло в Сайгоне в 1975 году - возможность чего наш президент категорически отрицает, рассчитывайте на одно: кучка республиканцев и правых экспертов сразу вцепится ему в глотку за то, что он ушел "слишком быстро". (Некоторые из них уже вцепились, в том числе, как оказалось, и тот самый президент, который начал вторжение 2001 года, только для того, чтобы почти мгновенно переориентировать наше внимание на свое вторжение в Ирак.)

Даже внутри страны, когда вы думаете о том, куда на самом деле идут наши деньги, неравенство любого рода становится только все более глубоким. Американские миллиардеры становятся все богаче и многочисленнее, в то время как Пентагон и оружейные корпорации все больше купаются в долларах налогоплательщиков, а счета в нуждающиеся сферы в США остаются неоплаченными. В этом смысле, возможно, пора начать думать о Соединенных Штатах как о несостоятельной имперской системе как дома, так и за рубежом. К сожалению, будь то глобально или внутри страны, все это кажется американцам трудным для понимания (отсюда, возможно, и проистекает безумие Америки Дональда Трампа). В конце концов, если вы даже не можете использовать слова "имперский" и "империя", то как вы собираетесь понять, что с вами происходит?

Тем не менее, забудьте любые фантазии о том, что мы продвигаем демократию в мире. Сейчас мы живем в стране, которая явно угрожает судьба потерять демократию у себя дома. Забудьте об Афганистане. Начиная с нападения на Капитолий 6 января и заканчивая последними (анти) избирательными законами в Техасе и других местах, у нас в США, утвердилась терпящая банкротство и распадающаяся внутриполитическая система. И, в отличие от Афганистана, президент не может выйти из нее.

Да, в глобальном смысле администрация Байдена оказалась на удивление стремящейся вступить в новую холодную войну с Китаем и "повернуть" в сторону Азии, по мере того, как Пентагон продолжает наращивать свои силы, от военно-морских до ядерных, как если бы наша страна действительно все еще оставалась господствующей имперской силой на планете. Но сегодня это не так.

Настоящий вопрос может сейчас заключаться в следующем: через три десятилетия после того, как советская империя направилась к выходу, не случится ли так, что гораздо более могущественная американская империя более хаотично, чем когда-либо движется в том же направлении? И если это так, то что это значит для всех нас?

* Организация запрещена в РФ

** Организация запрещена в РФ

*** Организация запрещена в РФ

Том Энгельхардт (Tom Engelhardt)