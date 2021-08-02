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Известия.ru

Представитель NASA назвала сроки эксплуатации МКС

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Источник изображения: Фото: NASA

Работа Международной космической станции (МКС), с инженерной точки зрения, может поддерживаться по меньшей мере до 2028 года. Таким заявлением в субботу, 31 июля, поделилась официальный представитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Стефани Ширхольц.

Таким образом она прокомментировала сообщение «Роскосмоса», сделанное по итогу заседания президиума Научно-технического совета, в котором было отмечено, что на фоне старения значительной части оборудования МКС дальнейшая эксплуатация российского сегмента на станции после 2024 года создает дополнительные риски. В заключении президиума, в числе прочего, содержалась инициатива о создании собственной Российской орбитальной служебной станции.

«В NASA ожидают, что смогут поддерживать работу станции и после этого периода времени — минимум до 2028 года и, очень вероятно, дольше. Мы продолжаем обновлять наш технический анализ срока службы космической станции», — цитирует представителя американского ведомства ТАСС.

Ширхольц указала, что целью NASA является «непрерывное присутствие» на низкой околоземной орбите в рамках обеспечения возможности перехода к другой платформе, на которой можно будет продолжить работу.

Накануне, 30 июля, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация сократила сроки подготовки к проведению экспериментов на МКС до полутора лет. Рогозин отметил, что процесс подготовки к экспериментам пересмотрели и теперь на постановку эксперимента уходит полтора, максимум два года.

Он также отметил, что запуск следующего российского модуля к МКС намечен на 24 ноября. Это будет узловой модуль «Причал», который позволит расширить возможности стыковок со станцией российских космических кораблей, в том числе и нового корабля «Орел», спроектированного для полетов на Луну.

29 июля к МКС пристыковался многофункциональный лабораторный модуль «Наука», предназначенный для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. Он создан в целях расширения функциональных возможностей российского сегмента МКС и стал первым за 11 лет российским модулем, отправленным к МКС.

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