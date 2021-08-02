Войти
ТАСС

NASA считает возможной эксплуатацию МКС до 2028 года или даже дольше

373
0
0
Источник изображения: © Пресс-служба Роскосмоса/ТАСС

Вице-премьер Юрий Борисов ранее заявлял, что состояние МКС оставляет желать лучшего, поэтому Россия может сосредоточиться на создании собственной орбитальной станции

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) рассчитывает, что с инженерной точки зрения сможет поддерживать работу МКС по меньшей мере до 2028 года и, вероятно, даже дольше. Об этом заявила в субботу ТАСС представитель NASA Стефани Ширхольц.

Ранее Роскосмос распространил сообщение о прошедшем 31 июля заседании президиума Научно-технического совета, в котором отмечалось, что "совет главных конструкторов, рассмотрев текущее состояние РС (российский сегмент) МКС, отметил, что в связи со старением значительной части оборудования станции дальнейшая эксплуатация российского сегмента МКС после 2024 года создает дополнительные риски". В связи с этим для "недопущения прекращения непрерывного освоения околоземной космической инфраструктуры предложено создание национального пилотируемого космического комплекса на низкой околоземной орбите - Российской орбитальной служебной станции".

Комментируя это сообщение, Ширхольц заявила, что в NASA "ожидают, что смогут поддерживать работу станции и после этого периода времени - минимум до 2028 года и, очень вероятно, дольше". "Мы продолжаем обновлять наш технический анализ срока службы космической станции", - добавила она.

"Наша цель - непрерывное присутствие на низкой околоземной орбите, чтобы иметь возможность перейти от станции к другой платформе или платформам, где мы сможем продолжить работу на низкой околоземной орбите", - заключила представитель американского ведомства.

Новая российская станция

В апреле вице-премьер Юрий Борисов заявил, что состояние МКС оставляет желать лучшего, поэтому Россия может сосредоточиться на создании собственной орбитальной станции. Перед ракетно-космической корпорацией "Энергия" поставлена задача обеспечить готовность первого базового модуля для новой российской орбитальной станции в 2025 году, им станет Научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к МКС в 2024 году.

Наклонение перспективной российской орбитальной станции составит 97-98 градусов. Она будет каждые двое суток проходить всю Землю, а в Арктическом регионе она будет находиться каждые полтора часа, что важно для поддержки Северного морского пути. Эскизное проектирование новой станции начнется до конца лета.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Арктика
МКС
Похожие новости
02.06.2021
Истинный РОСС.Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
18.03.2021
Рогозин назвал возможную дату начала обсуждения судьбы МКС
12.10.2020
Российские космонавты на МКС не получат новогодние подарки
26.09.2016
"Премьер" готовится к взлету
25.12.2015
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере в 2016 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.08 12:49
  • 7
В тушении пожаров в Турции задействовали самолеты из РФ и Украины
  • 02.08 12:45
  • 41
Ракету "Протон-М" с модулем "Наука" установили на стартовый стол Байконура
  • 02.08 12:41
  • 95
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 02.08 11:50
  • 1
"Севмашу" поставили задачу сократить сроки сдачи атомных подлодок на 9-14 месяцев
  • 02.08 11:26
  • 2
Этому оружию реклама не нужна. О перспективной технике "Уралвагонзавода" для армии России
  • 02.08 11:11
  • 1
В технополисе "ЭРА" обсудили вопросы формирования научно-технического задела в интересах создания ПВН
  • 02.08 11:11
  • 1
Военнослужащие впервые применили дистанционный способ "блокирующего минирования"
  • 02.08 11:09
  • 1
Российскую промышленность в срок до 2024 года избавят от иностранного ПО
  • 02.08 10:59
  • 1
Американский бомбардировщик-невидимку назвали «худшим кошмаром» России
  • 02.08 10:41
  • 1042
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 02.08 10:04
  • 2
Замглавы ОАК: наращиваем компетенции по строительству военно-транспортных самолетов
  • 02.08 07:40
  • 3
Японская компания дважды за месяц успешно запустила ракету собственной разработки
  • 02.08 06:30
  • 5
Деловая столица (Украина): оружейная многовекторность. Почему российский Су-35 проиграл французскому Rafale в Египте и почему это неважно
  • 02.08 05:56
  • 2
«Стальной охотник» - нестандартные способы ведения боя
  • 02.08 05:52
  • 1
Раскрыты характеристики российского сверхтяжелого самолета