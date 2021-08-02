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Израилю будут поставлены транспортные вертолеты Sikorsky СН-53К King Stallion

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Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 30 июля 2021 года направило Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже Израилю по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 18 тяжелых транпортных вертолетов Sikorsky (Lockheed Martin) CH-53K King Stallion. Данная поставка одобрена Государственным департаментом США. Общая стоимость предполагаемой поставки составит 3,4 млрд долл, включая пакеты обучения и технической поддержки.

Изображение тяжелого транспортного вертолета Sikorsky (Lockheed Martin) СН-53К King Stallion в окраске ВВС Израиля (с) министерство обороны Израиля

Cо стороны bmpd напомним, что в феврале 2021 года министерство обороны Израиля сообщило о решении приобрести новые американские тяжелые транспортные вертолеты Sikorsky (Lockheed Martin) СН-53К King Stallion для замены наличного парка транспортных вертолетов Sikorsky СН-53 Sea Stallion (имеющих в Израиле обозначение Yasur). Приобретение вертолетов СН-53К будет вестись, само собой разумеется, в счет американской военной помощи. Израиль станет первым иностранным заказчиком вертолета СН-53К.

ВВС Израиля длительное время (с 2009 года) планировали закупку новых тяжелых транспортных вертолетов для замены парка своих вертолетов этого назначения Sikorsky СН-53 Sea Stallion (фактически Израилю поставлялись вертолеты в экспортной коммерческой модификации S-65C-3, примерно аналогичные версии CH-53D, вертолеты в Израиле получили обозначение Yasur), эксплуатируемых с 1969 года и неоднократно модернизировавшихся. Сейчас в составе ВВС Израиля находятся, как считается, 18 вертолетов в модификации Yasur 2000 и пять в модификации Yasur 2025.

Выбор ВВС Израиля фактически производился между вертолетами Sikorsky (Lockheed Martin) СН-53К King Stallion и Boeing CH-47F Chinook. Вертолеты Chinook неоднократно рассматривались для закупок израильской стороной, но всякий раз отвергались, и в итоге выбор был сделан также в пользу преемственной конструкции по отношению к СН-53 - вертолета СН-53К. Всего, как считается, в целом возможна закупка Израилем 19-20 (по другим данным - до 25) вертолетов СН-53К.

Вертолет СН-53К создавался с 2006 года Sikorsky Aircraft (c 2015 года в составе корпорации Lockheed Martin) в интересах авиации морской пехоты США и является дальнейшим развитием семейства тяжелых транспортных вертолетов Sikorsky СН-53 (S-65 и S-80). Вертолет СН-53К призван заменить в авиации морской пехоты США вертолеты предшествующей модификации СН-53Е Super Stallion (S-80). Первый полет первого образца СН-53К cостоялся в 2015 году, поставка первого вертолета малой серии (LRIP) морской пехоте США сейчас ожидается в сентябре 2021 года, с достижением вертолетами оперативного статуса в 2023-2024 годах. Всего для авиации морской пехоты США планируется закупка 200 вертолетов СН-53К.

СН-53К станет самым тяжелым серийным вертолетом в мире после российского Ми-26, имея максимальный взлетный вес около 40 тонн и максимальный вес полезной нагрузки 15,9 тонны. Вертолет оснащается тремя турбовальными двигателями General Electric GE38-1В (Т408) взлетной мощностью по 7500 л.с.

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Страны
Израиль
Россия
США
Продукция
CH-47 "Чинук"
CH-53
Ми-26
Компании
Boeing
General Electric
Lockheed-Martin
Sikorsky Aircraft
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