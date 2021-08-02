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При крещении подлодки США бутылку шампанского разбили лишь с третьего раза

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Источник изображения: Фото: U.S. Navy / Wikipedia

Во время церемонии крещения новой ударной подводной лодки ВМС США USS Hyman G. Rickover (SSN 795) бутылку шампанского разбили лишь с третьего раза. Об этом сообщает «Интерфакс».

Мероприятие прошло в городе Гротон штата Коннектикут. Как отмечает агентство, по традиции разбить бутылку о борт подлодки должна женщина. Изначально планировалось, что это сделает жена бывшего начальника штаба ВМС США Джонатана Гринерта Дарлин. Но в последний момент она предоставила эту роль своей дочери Саре, которая работает в компании General Dynamics.

Женщина ударила по борту дважды, но оба раза бутылка оставалась целой. После небольшого инструктажа от военных Саре все-таки удалось разбить шампанское.

Многоцелевая атомная подводная лодка ВМС США USS Hyman G. Rickover (SSN 795) класса Virginia IV способна нести 12 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тысячи километров. Ее длина составляет 115 метров, водоизмещение достигает 7,8 тысячи тонн. Стоимость подлодки оценивается в 2,7 миллиарда долларов.


Марина Совина

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Компании
General Dynamics
Проекты
Los Angeles
Virginia АПЛ
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