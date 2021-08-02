The National Interest (США): как Россия намерена побеждать F 35

На авиасалоне МАКС-2021 Россия всех ошарашила новым истребителем-невидимкой Checkmate. Иностранные военные аналитики попытались рассмотреть Checkmate со всех сторон, чтобы понять его боевые возможности. А вот эксперт The National Interest решил проанализировать его экспортный потенциал. Итак, читайте — какие страны купят новый российский истребитель-невидимку.

Примечательно то, что некоторые дружащие с США страны приобретают боевую технику российского производства

Новый российский истребитель-невидимку пятого поколения Checkmate ("Шах и мат") называют отечественным самолетом, который будут продавать за рубеж. В связи с этим возникает вопрос, какие страны могут стать заказчиками.

Станет ли Россия поставлять "Шах и мат" в Объединенные Арабские Эмираты, которые выразили заинтересованность в приобретении американского F-35? А может, Россия даже предложит свою новинку Ирану, Турции и прочим странам, желающим получить авиационную технику пятого поколения?

России имеет смысл сформировать коалицию государств с самолетами Checkmate на вооружении, чтобы противодействовать массивной, многонациональной ударной сети с совместным доступом к данным, которая будет создана из F-35. Но в мире найдется не так много стран, желающих приобрести "Шах и мат", чтобы возник противовес глобальной программе F-35.

Как насчет Индии? Конечно, Индия союзница США, и она предана идеалам неприсоединения. Эту страну считают исключительно важной составляющей американской стратегии по сдерживанию и устрашению Китая. Почему у Индии нет F-35? Примечательно то, что некоторые дружащие с США страны приобретают боевую технику российского производства. Например, Турция и Индия потратили немалые средства на зенитно-ракетные комплексы российского производства С-400, что пришлось не по нраву руководству Пентагона.

Вопрос о востребованности тяжким грузом нависает над летно-техническими характеристиками и перспективами самолета Checkmate. Прежде всего, сможет ли он создать настоящую конкуренцию самолетам-соперникам пятого поколения? Этот вопрос остается без ответа, и поэтому неизвестно, усилит ли Индия свой потенциал сдерживания и устрашения в случае приобретения российского истребителя. Кроме того, способность создавать коллективную угрозу зависит от того, насколько успешно и надежно будет налажена сетевая работа с другими самолетами Checkmate и с машинами четвертого поколения. Боевой эффект F-35, например, многократно усиливается благодаря его способности работать в сети и в составе крупной ударной группировки. Есть ли у "Шаха и мата" нечто сопоставимое с Усовершенствованной многофункциональной линией передачи данных (Multifunction Advanced Data Link), к которой подключен F-35? Сможет ли Россия произвести достаточно большое количество таких самолетов, чтобы в случае успешного налаживания сетевой работы и поставки заинтересованным заказчикам они смогли создать противовес сдерживающему и устрашающему эффекту F-35? Скорее всего, нет.

Далее, Индия во многих отношениях является американской союзницей, потому что обе страны заинтересованы в сдерживании Китая. Пограничные столкновения между Индией и Китаем создают возможность некоей конфронтации. Такая перспектива вряд ли исчезнет, и следовательно, это будет очень сильно отражаться на индийской военной мысли. У Индии недостаточно общих интересов с Россией, чтобы вкладывать средства в связанную единой сетью комбинированную группировку самолетов Checkmate. Следовательно, если Индия будет покупать такие машины, она станет использовать их в своих собственных целях, а не для того, чтобы создать некий глобальный и многонациональный альянс в составе "Шахов и матов".

Крис Осборн (Kris Osborn)