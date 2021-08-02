Высокогорные подразделения завершили шестидневный марш вокруг Эльбруса

Во время прохождения маршрута военные альпинисты преодолели 100 км горной местности, шесть перевалов, выполнили семь из 15 спецзаданий конкурса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 августа. /ТАСС/. Участники всеармейского этапа конкурса "Эльбрусское кольцо" Армейских международных игр, представляющие высокогорные подразделения Министерства обороны, Росгвардии и Федеральной службы охраны, завершили шестидневный марш вокруг горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа.

"Военнослужащие высокогорных подразделений вооруженных сил, Федеральной службы охраны и Росгвардии РФ замкнули кольцо вокруг горы Эльбрус и завершили шестидневный марш в рамках всеармейского этапа конкурса "Эльбрусское кольцо", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что после дня отдыха участники совершат восхождение на вершину Эльбруса.

Во время прохождения маршрута военные альпинисты преодолели 100 км горной местности, шесть перевалов, выполнили семь из 15 спецзаданий конкурса, отметили в пресс-службе. Так, военнослужащие выполнили десантирование, переправились через реку, поднялись по ледовому участку. Все задания участники конкурса выполняли со штатным оружием и в полной экипировке весом порядка 30 кг.

Этап международного конкурса Армейских международных игр 2021 года на лучшее высокогорное подразделение "Эльбрусское кольцо - 2021" проходит в Кабардино-Балкарии на базе центра горной подготовки и выживания "Терскол" и завершится 4 августа. В соревнованиях участвуют более 150 военнослужащих высокогорных подразделений силовых ведомств РФ в составе девяти команд.