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Известия.ru

Космонавты с МКС опубликовали видеоэкскурсию по модулю «Наука»

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Космонавты с Международной космической станции (МКС) — Олег Новицкий и Петр Дубров — опубликовали небольшую видеоэкскурсию по многоцелевому лабораторному модулю «Наука». Соответствующими кадрами в субботу, 31 июля, поделился Новицкий.


На видеозаписи можно наблюдать внутреннее устройство многоцелевого модуля. В скором времени ожидается более подробная экскурсия по «Науке».

«Вместе с Петром Дубровым приветствуем всех из нашего нового модуля «Наука»! Совсем скоро проведем для вас более подробную экскурсию», — говорится в тексте сообщения, опубликованного на странице российского космонавта в Twitter.

Ранее этим же днем, 31 июля, генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин уведомил о том, что в «Науке» была завершена очистка атмосферы.

Накануне, 30 июля, модуль «Наука», предназначенный для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов, пристыковался к МКС.

Позже Олег Новицкий на борту МКС сообщил специалистам подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) о незапланированно включившихся двигателях модуля «Наука». Позднее космонавты сообщили, что их удалось отключить.

В «Роскосмосе» пояснили, что работа двигателей была связана с процессом перевода модуля из полетного режима в режим «состыкован с МКС».

21 июля модуль был запущен с космодрома Байконур на ракете «Протон-М» и выведен на околоземную орбиту. 26 июля Россия отстыковала модуль «Пирс» от модуля «Звезда» на МКС, чтобы освободить место для «Науки».

В апреле в «Роскосмосе» рассказали, что благодаря модулю «Наука» станет возможным проводить эксперименты в открытом космосе, не выходя со станции, а также появится дополнительная каюта для космонавта.

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Страны
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
МКС
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