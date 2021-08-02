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РИА Новости

В Госдуме противопоставили новые нападки США "конструктивному духу Женевы"

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Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

МОСКВА, 31 июля/ Радио Sputnik. Решение конгресса США по санкциям против проекта газопровода "Северный поток-2" и другие негативные шаги американской стороны создают угрозу для "конструктивного духа Женевы", заявила депутат Госдумы Елена Панина.

Конгрессмены ранее одобрили документ о финансировании Госдепартамента в 2022 году, который, в частности, заблокирует право президента Джо Байдена отказаться от санкций против "Северного потока-2".

"Новые нападки на "Северный поток-2" в конгрессе США, очередная серия обвинений во вмешательстве в американские выборы, санкционная истерия вокруг Крыма – не прибавляют устойчивости архитектуре глобальной безопасности", – цитирует Панину РИА Новости.

Она отметила важность обсуждения вопросов стратегической стабильности и подчеркнула необходимость в улучшении двусторонних отношений.

"Отрадно, что вопросы стратегической стабильности начали обсуждаться. Однако их нельзя будет урегулировать вне комплексных решений по всей повестке российско-американских отношений ", – заключила депутат.

В Женеве в минувшую среду, 28 июля, завершились консультации России и США по стратегической стабильности. Российскую межведомственную делегацию возглавил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую – первый замгоссекретаря Уэнди Шерман.

Стороны договорились в конце сентября вновь встретиться для обсуждения стратегической стабильности, а до этого времени также запланированы неформальные консультации.

Ранее радио Sputnik сообщило, что замминистра иностранных дел России Сергей Рябков дал оценку переговорам с США в Женеве.

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Страны
Россия
США
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