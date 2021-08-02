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ТАСС

Группировка спутников "Марафон-IoT" будет полностью сформирована в 2027 году

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«ИСС им. академика М.Ф. Решетнева»
Цех «ИСС им. академика М.Ф. Решетнева».
Источник изображения: Олег Яковлев/РБК

В нее войдут 264 аппарата, размещенных в 12 орбитальных плоскостях

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Формирование спутниковой группировки связи "Марафон-IoT" будет полностью завершено в 2027 году. Об этом сообщил заместитель генерального конструктора АО "Информационные спутниковые системы им. академика М. Ф. Решетнева" Александр Кузовников.

"Первый "марафонец" может быть запущен в 2023 году, следующие пять аппаратов - в 2024 году, половина орбитальной группировки - через два года, к 2026 году, с тем, чтобы полностью завершить формирование спутниковой системы в 2027 году", - передает слова Кузовникова журнал "Русский космос" (официальное издание Роскосмоса).

По словам заместителя генерального конструктора, всего группировка будет включать 264 спутника, размещенных в 12 орбитальных плоскостях на высоте порядка 750 км.

АО "ИСС Решетнева" подготовило аванпроект, готово тактико-техническое задание на разработку эскизного проекта системы "Марафон-IoT".

Глобальная система передачи данных "Марафон IoT/M2M" будет входить в программу "Сфера".

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Страны
Россия
Компании
ИСС Решетнева
Роскосмос
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