Мощный сигнал: MW оценил переброску Су-25 к афганской границе

Military Watch назвал демонстрацией силы появление Су-25 на таджикско-афганской границе.

Издание Military Watch не оставило без внимания появление штурмовиков Су-25 ВКС России у границ Афганистана на фоне нестабильности в регионе. Самолеты перебросили из Кыргызстана на аэродром Гиссар для участия в трехсторонних учениях совместно с Таджикистаном и Узбекистаном.

Журнал отмечает, что Россия сохраняет значительное военное присутствие в Центральной Азии. Развертывание Су-25 послужит мощным сигналом для любых сил, угрожающих соседям РФ с земли, поскольку этот самолет считается самой мощной в мире платформой ближней воздушной поддержки и наземной атаки. Он принимал активное участие в боевых действиях в Афганистане в 1980-х годах, в Сирии в 2010-х годах, а также в других военных конфликтах, находясь на вооружении у множества стран.

Олег Корякин (Казань)