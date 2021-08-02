Названа причина падения самолета Су-35 в Хабаровском крае

Причиной падения самолета Су-35 в Сахалинской области стал отказ двигателя. Об этом в субботу, 31 июля, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

«31 июля 2021 года в Хабаровском крае при выполнении плановых учебно-тренировочных полетов произошел отказ двигателя на самолете Су-35С. Летчик катапультировался, был оперативно обнаружен поисковой группой и доставлен на аэродром базирования. Угрозы здоровью летчика нет», — говорится в сообщении.

По данным «Известий», разбившийся самолет принадлежит 23-му истребительному авиационному полку. Сам полк базируется на аэродроме Дземги в Хабаровском крае. Четыре машины этого полка по ротации дежурят на аэродроме Южно-Сахалинск.

Отмечается, что борт выполнял учебно-тренировочный полет, это первая потеря Су-35. На данный момент подробности происшествия уточняются.

Самолет Су-35 потерпел крушение в Сахалинской области ранее в этот день. Воздушное судно упало в 50 км от поселка городского типа Смирных. О разрушениях и жертвах не сообщается.