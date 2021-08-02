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Известия.ru

В России предложили создать собственную орбитальную станцию

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Roscosmos/Oleg Novitskiy

В России предложили создать собственную орбитальную станцию, эксплуатацию Международной космической станции (МКС) планируется завершить к 2028 году. Об этом в субботу, 31 июля, рассказали в «Роскосмосе».

31 июля состоялось заседание президиума научно-технического совета (НТС) по вопросу дальнейшей эксплуатации МКС. Совет главных конструкторов пришел к выводу, что в связи со старением значительной части оборудования станции дальнейшая эксплуатация российского сегмента МКС после 2024 года создает дополнительные риски.

«С целью недопущения прекращения непрерывного освоения околоземной космической инфраструктуры предложено создание национального пилотируемого космического комплекса на низкой околоземной орбите — Российской орбитальной служебной станции (РОСС)»,— говорится в сообщении.

В «Роскосмосе» отметили, что РОСС должна стать эволюционным шагом при разработке программы по изучению и освоению Луны, полетов к Марсу и реализации инновационных научно-технических программ в космосе.

Кроме того, совет рекомендовал «Роскосмосу» с целью исключения рисков, обусловленных техническим состоянием РС МКС и планируемым к 2028 году завершением ее эксплуатации, принять решение о начале технической проработки проектного облика РОСС — либо в составе МКС, либо как независимой национальной станции.

Накануне глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация сократила сроки подготовки к проведению экспериментов на МКС до полутора лет. Рогозин отметил, что процесс подготовки к экспериментам пересмотрели и теперь на постановку эксперимента уходит полтора, максимум два года.

Он также отметил, что запуск следующего российского модуля к МКС намечен на 24 ноября. Это будет узловой модуль «Причал», который позволит расширить возможности стыковок со станцией российских космических кораблей, в том числе и нового корабля «Орел», спроектированного для полетов на Луну.

29 июля к МКС пристыковался многофункциональный лабораторный модуль «Наука», предназначенный для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. Он создан в целях расширения функциональных возможностей российского сегмента МКС и стал первым за 11 лет российским модулем, отправленным к МКС.

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Роскосмос
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Рогозин Дмитрий
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