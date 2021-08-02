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ТАСС

В Роскосмосе заявили, что эксплуатацию МКС планируется завершить к 2028 году

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МКС
МКС.
Источник изображения: © Mark Garcia/NASA

Научно-технический совет госкорпорации рекомендовал предусмотреть разработку проекта новой орбитальной станции в Федеральной космической программе - 2025

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Научно-технический совет (НТС) Роскосмоса рекомендовал включить работы по созданию технического проекта новой орбитальной станции в Федеральную космическую программу - 2025. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

"Совет рекомендовал госкорпорации "Роскосмос" с целью исключения рисков, обусловленных техническим состоянием РС [российского сегмента] МКС, и планируемым к 2028 году завершением ее эксплуатации, принять решение о начале технической проработки проектного облика новой орбитальной станции РОСС (в составе МКС или как независимой национальной станции), предусмотрев разработку эскизного проекта станции и включение этих работ в ФКП-2025", - говорится в сообщении.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что НТС Роскосмоса в субботу обсудит два варианта возможной конфигурации новой орбитальной станции.

Анализ российского сегмента МКС

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" проанализирует состояние российского сегмента (РС) МКС и примет организационно-технические меры по поддержанию его работоспособности в период создания новой орбитальной станции, отметили в госкорпорации.

"Президиум НТС поручил ПАО "РКК "Энергия" с кооперацией дополнительно провести анализ РС МКС и принять необходимые организационно-технические меры по поддержанию работоспособности и безопасности РС МКС в период проведения работ по созданию орбитальной станции нового поколения", - говорится в сообщении госкорпорации.

В Роскосмосе подчеркнули, что также будет разработан согласованный с партнерами сценарий завершения эксплуатации МКС.

Шаг к освоению Луны

Российская орбитальная служебная станция (РОСС) станет эволюционным шагом к освоению Луны и полетов к Марсу, сообщили в Роскосмосе.

"Создаваемая с использованием новых технологий РОСС должна стать эволюционным шагом при разработке программы по изучению и освоению Луны, полетов к Марсу и реализации инновационных научно-технических программ в космосе", - отметили в госкорпорации.

Совет Главных конструкторов рассмотрел текущее состояние РС МКС и пришел к выводу, что из-за старения значительной части оборудования станции "дальнейшая эксплуатация российского сегмента МКС после 2024 года создает дополнительные риски".

"С целью недопущения прекращения непрерывного освоения околоземной космической инфраструктуры предложено создание национального пилотируемого космического комплекса на низкой околоземной орбите - Российской орбитальной служебной станции (РОСС)", - добавили в Роскосмосе.

Эксплуатацию МКС планируется завершить к 2028 году, заявили в Роскосмосе.

Новая орбитальная станция

В апреле вице-премьер Юрий Борисов заявил, что состояние МКС оставляет желать лучшего, поэтому Россия может сосредоточиться на создании собственной орбитальной станции. Перед ракетно-космической корпорацией "Энергия" поставлена задача обеспечить готовность первого базового модуля для новой российской орбитальной станции в 2025 году, им станет научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к МКС в 2024 году.

Наклонение перспективной российской орбитальной станции составит 97-98 градусов. Она будет каждые двое суток проходить всю Землю, а в Арктическом регионе она будет находиться каждые полтора часа, что важно для поддержки Северного морского пути. Эскизное проектирование новой станции начнется до конца лета.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Персоны
Борисов Юрий
Рогозин Дмитрий
Проекты
Арктика
Луна
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МКС
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