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WarSpot

ARRW не летит

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Источник изображения: warspot.ru

ВВС США вновь не смогли осуществить пуск гиперзвуковой ракеты проекта ARRW. Вчера, 30 июля, портал thedrive.com сообщил о том, что ракета AGM-183A (Air-launched Rapid Response Weapon hypersonic missile, или ARRW) провалила тестовый пуск.

В ходе повторных огневых испытаний боеприпас успешно отделился от самолёта B-52H, продемонстрировав чёткую последовательность пуска, но ракетный двигатель не запустился. В ходе прошлых испытаний ракета не сумела отделиться от самолёта. Проблемы наблюдаются с ракетой-носителем, тогда как отделяемая боевая часть в этом месяце успешно прошла испытания на подрыв.

Ракета AGM-183A

Источник изображения: thedrive.com

Гиперзвуковая ракета AGM-183A разрабатывается в рамках программы Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW). Это уже вторая программа разработки гиперзвукового оружия, которую ВВС США поручили компании Lockheed Martin. Ранее Минобороны США подписало с ней контракт на разработку крылатых ракет Hypersonic Conventional Strike Weapon (HCSW).

Характеристики AGM-183A пока являются тайной, при этом в американском военном ведомстве указывают, что программа ARRW будет базироваться на новейших достижениях, полученных в ходе разработок Агентства перспективных оборонных проектов (DARPA).

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-52
Компании
DARPA
Lockheed-Martin
Проекты
ГЗЛА
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