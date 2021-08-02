Российскую промышленность в срок до 2024 года избавят от иностранного ПО.

Правительство утвердило дорожную карту «Новые производственные технологии» до 2024 г., разработанную «Ростехом» и «Росатомом», рассказал источник, близкий к одной из госкорпораций, и подтвердил представитель Минцифры. Фактически это план развития сегмента софтверного рынка, ориентированный на создание программного обеспечения (ПО) для автоматизации производственного процесса и управления бизнесом. Речь идет, в частности, о системах для автоматизации проектирования различной промышленной продукции, управления бизнесом предприятий (ERP) и взаимоотношениями с их клиентами (CRM), кадрового документооборота, управления оборудованием, его ремонтом и обслуживанием, отгрузками готовой продукции, и т. д. Об этом сообщают «Ведомости».

Представитель Минцифры заявил, что целями дорожной карты являются развитие промышленного ПО и стимулирование его внедрения на предприятиях вне зависимости от доли государственного участия. «Новые производственные технологии» предлагают рынку безболезненный план перехода на отечественное ПО, которое способно заменить зарубежные разработки и сделать предприятие независимым от внешних решений, говорят в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Принципиальное отличие промышленного программного обеспечения от стандартного заключается в том, что промышленное – это специализированные программные решения для автоматизации сложных процессов промышленных предприятий в различных отраслях: авиастроении, машиностроении, радиоэлектронике, оборонно-промышленном комплексе и т. д., объясняют в «Ростехе».

Цель плана – увеличить показатели независимости российской промышленности от импортного софта, следует из документа. Индекс технологической независимости в области промышленного ПО к 2024 г. должен составить 60% по сравнению с 10% в 2020 г., говорится в нем. Это значит, что к 2024 г. российская софтверная отрасль должна покрывать 60% потребностей российских предприятий в необходимом для их работы софте, объясняет источник, близкий к одному из разработчиков дорожной карты. Например, количество рабочих мест с установленным российским софтом на заводах и фабриках сейчас составляет около 900 000 – к 2024 г. их должно быть около 1,35 млн, привел он пример.

Наш оптимизм во много связан с подходами "Росатома" к организации взаимодействия с различными промышленными компаниями и игроками цифровой индустрии, — говорит директор по цифровизации «Росатома» Екатерина Солнцева. — Ранее мы создали с несколькими профильными российскими предприятиями консорциум для наращивания потенциала отечественного ПО в области математического моделирования. А в рамках подписанной дорожной карты будет создана национальная цифровая промышленная платформа, которая обеспечит тесное взаимодействие разработчиков с большим числом промышленных предприятий.

Одна из основных задач дорожной карты – повышение доли отечественного промышленного ПО в ведущих отраслях промышленности, считает заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Александр Назаров:

Цифровая трансформация промышленности и импортозамещение промышленного ПО — приоритетные задачи для «Ростеха».

Бюджет реализации мероприятий, предусмотренный планом, составляет 17,7 млрд руб.: 8,7 млрд из федерального бюджета и 9 млрд из внебюджетных источников, говорится в нем. 754 млн руб. намерены предоставить «Ростех» и «Росатом». Средства пойдут, в частности, на подготовку кадров, способных внедрять и эксплуатировать отечественное промышленное ПО, создание полигона для тестирования новых решений, создание распределенной сети испытательных лабораторий верификации, валидации и апробации промышленного программного обеспечения, перечислено в пояснительной записке к дорожной карте.

Уже в 2021 г. проекты по разработке и внедрению промышленного ПО начнут проходить конкурсный отбор в рамках Российского фонда развития информационных технологий, говорит представитель «Ростеха».

Потенциальными потребителями решений в дорожной карте названы крупные компании и госструктуры, например, «Роскосмос», «Ростелеком», «Алмаз-Антей» и др. «Ростелеком» выступает не только потребителем, но и производителем целого ряда российских решений и активно наращивает собственную линейку продуктов, говорит его представитель:

«Ростелеком» активно занимается импортозамещением ПО и оборудования. С 2018 г. в «Ростелекоме» в соответствии с директивой правительства реализуется план перехода на преимущественное использование отечественного ПО — план рассчитан до конца 2021 г. Стратегия «Ростелекома» предусматривает в том числе увеличение доли использования российского ПО.

В пресс-службе «Алмаз-Антея» рассказали, что компания анализирует характеристики отечественных промышленных программных продуктов. Каждый из них требует проведения цикла предэксплуатационных проверок по своему направлению, отметил представитель концерна:

Ведется работа по ряду пилотных проектов в этой сфере, по ее результатам будут сделаны выводы и приняты соответствующие решения.

Промышленные предприятия используют преимущественно готовые решения – системы с уже прошитым специализированным ПО, рассказал представитель микроэлектронного завода «Микрон»:

Поэтому данную задачу необходимо решать комплексно — выводить на рынок отечественную аппаратуру, с отечественным ПО, на отечественной компонентной базе.

Отечественного ПО в промышленности, как и указано в плане «Ростеха» и «Росатома», крайне мало, рассказывает заместитель директора компании «Рексофт» Максим Кутузов.

В основном предприятия работают на западном софте, который разрабатывался десятилетиями, а потом еще годами кастомизировался под российского заказчика. Заменить существующие системы в короткий срок крайне сложно. Разработка такого уровня для промышленности — это вдумчивое и аккуратное проектирование, отработка пилотов, скрупулезное выявление всех недочетов, многочисленные интеграции со смежными системами и только затем промышленное внедрение.

Но это не повод не заниматься импортозамещением, подчеркивает Кутузов.

Дорожная карта требует доработки, считает исполнительный директор ассоциации «Отечественный софт» Ренат Лашин:

Часть ее разделов не заполнена, необходимо будет уточнять многие показатели в процессе ее исполнения. Но показатель, закрепленный в плане, достижим и может быть даже перевыполнен при наличии финансовой и нормативной поддержки государства.

Один из основных и неявных рисков состоит в том, что многие отечественные разработчики на деле не обладают 100%-ными интеллектуальными правами на свой же продукт, отмечает руководитель отдела аналитики «СерчИнформ» Алексей Парфентьев:

Многие вендоры используют чужие библиотеки, движки, компоненты иностранного производства в составе своего решения, их доля часто доходит до 60-70%. Это означает, что номинально отечественное ПО в случае санкций не сможет обновляться или вообще перестанет работать.

Если ПО при этом обеспечивает работоспособность стратегического промышленного объекта, последствия могут наступить весьма серьезные, предупреждает Парфентьев.

Переход с одних программных продуктов на другие очень сложен для устоявшейся экосистемы предприятия, которое должно соблюдать самые высокие требования по бесперебойности работы, говорит гендиректор «Группы Т1» Сергей Соловьев:

Один из факторов, усложняющий переход, — совместимость отечественных программных решений с иностранными аналогами. При этом в России в сегменте инженерного ПО на данный момент предложение ограничено.

В то, что к 2024 г. 60% всего софта в промышленности будет отечественным, верится слабо, считает Парфентьев. В сегодняшнем прочтении импортозамещение не равно импортонезависимости. Пока допускается применять отверточные сборки из свободно распространяемых компонентов, конкурентоспособным и устойчивым отечественное ПО не будет, уверен он:

Соответственно, и у конечного заказчика не будет мотивации реально, а не «для галочки» переходить на российский софт.

Александр Бутусов