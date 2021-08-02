Российскую промышленность в срок до 2024 года избавят от иностранного ПО.

Правительство утвердило дорожную карту «Новые производственные технологии» до 2024 г., разработанную «Ростехом» и «Росатомом», рассказал источник, близкий к одной из госкорпораций, и подтвердил представитель Минцифры. Фактически это план развития сегмента софтверного рынка, ориентированный на создание программного обеспечения (ПО) для автоматизации производственного процесса и управления бизнесом. Речь идет, в частности, о системах для автоматизации проектирования различной промышленной продукции, управления бизнесом предприятий (ERP) и взаимоотношениями с их клиентами (CRM), кадрового документооборота, управления оборудованием, его ремонтом и обслуживанием, отгрузками готовой продукции, и т. д. Об этом сообщают «Ведомости».
Представитель Минцифры заявил, что целями дорожной карты являются развитие промышленного ПО и стимулирование его внедрения на предприятиях вне зависимости от доли государственного участия. «Новые производственные технологии» предлагают рынку безболезненный план перехода на отечественное ПО, которое способно заменить зарубежные разработки и сделать предприятие независимым от внешних решений, говорят в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Принципиальное отличие промышленного программного обеспечения от стандартного заключается в том, что промышленное – это специализированные программные решения для автоматизации сложных процессов промышленных предприятий в различных отраслях: авиастроении, машиностроении, радиоэлектронике, оборонно-промышленном комплексе и т. д., объясняют в «Ростехе».
Цель плана – увеличить показатели независимости российской промышленности от импортного софта, следует из документа. Индекс технологической независимости в области промышленного ПО к 2024 г. должен составить 60% по сравнению с 10% в 2020 г., говорится в нем. Это значит, что к 2024 г. российская софтверная отрасль должна покрывать 60% потребностей российских предприятий в необходимом для их работы софте, объясняет источник, близкий к одному из разработчиков дорожной карты. Например, количество рабочих мест с установленным российским софтом на заводах и фабриках сейчас составляет около 900 000 – к 2024 г. их должно быть около 1,35 млн, привел он пример.
Одна из основных задач дорожной карты – повышение доли отечественного промышленного ПО в ведущих отраслях промышленности, считает заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Александр Назаров:
Бюджет реализации мероприятий, предусмотренный планом, составляет 17,7 млрд руб.: 8,7 млрд из федерального бюджета и 9 млрд из внебюджетных источников, говорится в нем. 754 млн руб. намерены предоставить «Ростех» и «Росатом». Средства пойдут, в частности, на подготовку кадров, способных внедрять и эксплуатировать отечественное промышленное ПО, создание полигона для тестирования новых решений, создание распределенной сети испытательных лабораторий верификации, валидации и апробации промышленного программного обеспечения, перечислено в пояснительной записке к дорожной карте.
Уже в 2021 г. проекты по разработке и внедрению промышленного ПО начнут проходить конкурсный отбор в рамках Российского фонда развития информационных технологий, говорит представитель «Ростеха».
Потенциальными потребителями решений в дорожной карте названы крупные компании и госструктуры, например, «Роскосмос», «Ростелеком», «Алмаз-Антей» и др. «Ростелеком» выступает не только потребителем, но и производителем целого ряда российских решений и активно наращивает собственную линейку продуктов, говорит его представитель:
В пресс-службе «Алмаз-Антея» рассказали, что компания анализирует характеристики отечественных промышленных программных продуктов. Каждый из них требует проведения цикла предэксплуатационных проверок по своему направлению, отметил представитель концерна:
Промышленные предприятия используют преимущественно готовые решения – системы с уже прошитым специализированным ПО, рассказал представитель микроэлектронного завода «Микрон»:
Отечественного ПО в промышленности, как и указано в плане «Ростеха» и «Росатома», крайне мало, рассказывает заместитель директора компании «Рексофт» Максим Кутузов.
Но это не повод не заниматься импортозамещением, подчеркивает Кутузов.
Дорожная карта требует доработки, считает исполнительный директор ассоциации «Отечественный софт» Ренат Лашин:
Один из основных и неявных рисков состоит в том, что многие отечественные разработчики на деле не обладают 100%-ными интеллектуальными правами на свой же продукт, отмечает руководитель отдела аналитики «СерчИнформ» Алексей Парфентьев:
Если ПО при этом обеспечивает работоспособность стратегического промышленного объекта, последствия могут наступить весьма серьезные, предупреждает Парфентьев.
Переход с одних программных продуктов на другие очень сложен для устоявшейся экосистемы предприятия, которое должно соблюдать самые высокие требования по бесперебойности работы, говорит гендиректор «Группы Т1» Сергей Соловьев:
В то, что к 2024 г. 60% всего софта в промышленности будет отечественным, верится слабо, считает Парфентьев. В сегодняшнем прочтении импортозамещение не равно импортонезависимости. Пока допускается применять отверточные сборки из свободно распространяемых компонентов, конкурентоспособным и устойчивым отечественное ПО не будет, уверен он:
Александр Бутусов