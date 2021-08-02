РКК "Энергия" разработает сценарий завершения эксплуатации МКС

Москва. 31 июля. ИНТЕРФАКС - Научно-технический совет "Роскосмоса" поручил Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" принять дополнительные меры по поддержанию работоспособности российского сегмента (РС) МКС и принять решение о будущем завершении эксплуатации станции, сообщили в госкорпорации.

"Президиум НТС (научно-технический совет - ИФ) поручил ПАО "РКК "Энергия" с кооперацией дополнительно провести анализ РС МКС и принять необходимые организационно-технические меры по поддержанию работоспособности и безопасности РС МКС в период проведения работ по созданию орбитальной станции нового поколения, а также разработку согласованного с партнерами сценария завершения эксплуатации МКС", - говорится в сообщении.