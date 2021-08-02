Новейший истребитель Су-75 поборется за лавры первенства с американским F-35

Су-75

Эксперты продолжают обсуждать боевые возможности перспективного российского истребителя Су-75 («Checkmate») после его сенсационной презентации на международном авиасалоне МАКС-21.

Одна из главных целей корпорации «Сухой» при разработке новой машины – сделать ее привлекательной для зарубежных покупателей, прежде всего, государств Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки, и тем самым составить конкуренцию американскому визави F-35. Весомым аргументом может стать весьма привлекательная цена Су-75 – 25-30 млн. долларов. Для сравнения, F-35 стоит свыше 80 млн. долларов. Представители корпорации «Сухой» характеризуют свое детище, как малозаметный, легкий, тактический, одномоторный истребитель с дельта-крылом и внутренними отсеками, где могут разместиться до пяти ракет «воздух-воздух» и автоматическая пушка. Не менее впечатляюще выглядит электронная начинка Су-75, представленная многополосной системой обнаружения, системой РЭБ и активным сканирующим радаром – AESA. Двигатель (по словам экспертов, это ТРД Saturn AL41F) имеет управляемый вектор тяги. Воздухозаборник находится под фюзеляжем, что обеспечивает истребителю большую устойчивость при скорости 1,8 Махов – 2150 км/ч с виражами (до 8g) при дальности полета около 3000 км. Су-75 («Checkmate») может действовать на больших высотах, в любых метеоусловиях и взлетать с укороченных ВПП. Полезная боевая нагрузка – около 7,5 т. Благодаря открытой архитектуре, его проще обслуживать. Установленная в кабине система ИИ может действовать в качестве второго пилота. В условиях боя ИИ берет на себя функцию пилота, давая тому возможность работать по целям. Начало летных испытаний запланировано на 2023 год. Первая серийная машина будет готова в 2027 году.