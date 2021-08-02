Российский модуль проявил самодеятельность на орбите

Драматически прошла в четверг стыковка нового российского модуля «Наука» с Международной космической станцией. Почему события сразу после стыковки заставили нервничать Центр управления полетами и экипаж МКС, почему модуль изначально создавался с большими проблемами – и причем здесь производственные сложности украинских поставщиков?

Модуль "Наука" начали создавать еще в 1995 году. В начале своей разработки он была дублером "Зари", первого модуля российского сегмента МКС. После успешного запуска "Зари" на орбиту, "Наука" оказалась не у дел, а неиспользованный служебный модуль было решено перепрофилировать в научный.

К тому моменту готовность "Науки" составляла около 80%, но изменение предназначения заставило полностью пересобрать и в значительной мере модернизировать всю начинку модуля. Делать это пришлось за счет скудного бюджета Роскосмоса, так как сотрудничество с НАСА касалось только "Зари", которая уже ушла на орбиту.

В результате работы по "Науке" стартовали только в 2004 году и продолжались почти восемь лет, до конца 2012-го. Однако в начале 2013 года при проведении госприемки комиссия выявила большой процент брака в системах "Науки". Главной проблемой стала загрязненность трубопроводов системы заправки топлива посторонними частицами (металлической стружкой), которая была допущена при сборке "Науки". С такими "подарками" внутри топливная система была полностью непригодна, поэтому модуль был возвращен на инспекцию и доработку всех систем.

Однако исправить брак в топливной системе оказалось практически невозможным. Проблемой стала конструкция баков "Науки": они были изготовлены по уникальной сильфонной технологии – стальные баки представляли собой тонкую металлическую "гармошку", которая могла распрямляться от давления компонентов топлива и обеспечивала многократную заправку баков.

К моменту начала ремонта "Науки" технология изготовления таких баков была утрачена, документация потеряна, а восстановление производства было практически нереальным.

Автор статьи знает об этом не понаслышке: в 2007 году он пытался восстановить производство сильфонной трубы на Никопольском трубном заводе на Украине. Однако это оказалось невозможным: половина производственной линии была утрачена, вторая превращена в металлолом, инструментарий потерян, а инженерный и рабочий персонал утратил необходимые компетенции.

В результате в Роскосмосе выбрали компромиссное решение: "Науку" решили снабдить переделанными баками от разгонного блока "Фрегат", вместо утраченных сильфонных. Новые баки были более тяжелыми и неудобными для постоянных заправок, характерных для МКС, но здесь уже сработало известное правило: "за неимением гербовой бумаги пишем на обычной". Вторая переделка "Науки" заняла еще восемь лет, в результате чего модуль был готов к запуску только в начале 2021 года. Таким образом, "Наука" поставила своеобразный рекорд среди космических аппаратов: период от начала ее сборки и до момента выхода на орбиту составил целых 26 лет.

Что произошло после старта

После запуска "Науки" с космодрома Байконур, который произошел 21 июля, появился еще один повод для беспокойства: сразу же после штатного окончания работы ракеты "Протон" станция слежения в Барнауле кратковременно потеряла телеметрию, поступающую с борта модуля. Практически сразу же несколько источников заявило, что с "Науки" не были получены подтверждения об исправности системы сближения "Курс" и главных двигателей ДКС (двигатели коррекции и сближения).

Обе эти системы критически важны для стыковки с МКС: "Курс" обеспечивает навигацию на финальном этапе точного сближения, а импульсы от ДКС необходимы для коррекции орбиты модуля. Коррекция орбиты стала первым испытанием стойкости "Науки", так как "Протон" вывел модуль на достаточно низкую орбиту, с перигеем в 190 км. Это обычная практика запусков – дальнейшее изменение орбиты обычно делает сам космический аппарат, в более экономичном режиме. Но на орбите с низким перигеем модуль мог находиться не более одной недели, после чего торможение в верхних слоях атмосферы неизбежно повело бы его к поверхности нашей планеты.

Неопределенности в ситуацию с "Наукой" добавил и сам Роскосмос: там никак не комментировали вопрос возможных неполадок в модуле, лишь подтвердив потерю телеметрии над Барнаулом.

На следующий день, 22 июля, ситуация стала угрожающей: "Наука" пропустила первую из четырех запланированных коррекций орбиты. Из-за возникших проблем с коррекцией орбиты Роскосмос даже отложил отстыковку модуля "Пирс" от МКС, место которого должна была занять "Наука". Но к вечеру того же дня кризис был преодолен: в Роскосмосе сообщили, что первое включение двигательной установки модуля "Наука" и импульс формирования орбиты прошли штатно, а перигей орбиты модуля поднялся до 230 км.

Однако сомнения в корректности работы ДКС остались – по итогам модуль был вынужден использовать для сближения с МКС не четыре запланированных коррекции орбиты, а целых пять. Было ли это связано с пропуском времени для первой коррекции или с неполной функциональностью двигательной системы "Науки" – неизвестно, поскольку Роскосмос и тут воздержался от комментариев.

На этом негативном фоне стыковка "Науки" с МКС, которая произошла 29 июля в 16:29 московского времени, прошла на удивление гладко. Модуль после начального облета МКС с первого раза зашел на траекторию сближения со станцией и успешно пристыковался со служебным модулем "Звезда" в автоматическом режиме. Система сближения "Курс" и двигатели ориентации модуля отработали штатно, а скорость касания составила 8 см/с при максимально допустимых 15 см/c.

Взбесившийся модуль

Согласно процедуре интеграции модуля в МКС, российские космонавты должны были войти в "Науку" спустя два часа после стыковки. Однако спустя три часа после стыковки, в 19:45 по Москве, "Наука" неожиданно включила двигатели. Астронавты из американского сегмента МКС, которым была хорошо видна "Наука" из обзорных иллюминаторов, сообщили диспетчерам на Земле, что видят нечто странное: движение неустановленных частиц возле модуля, что говорит о работе двигателей или об утечке газа.

Чтобы минимизировать последствия от этого сбоя в "Науке", диспетчеры начали запускать двигатели на двух других модулях российской части МКС, включившись в то, что они сами назвали "перетягиванием каната". По результатам такое противостояние "Науки" со "Звездой" и "Прогрессом" закончилось вничью – орбиту станции удалось в общем сохранить, однако всю МКС развернуло на 45 градусов от ее начального положения.

Через час нештатной работы двигатели "Науки" удалось отключить и вернуть контроль за ситуацией на МКС. Инцидент не представлял опасности для экипажа станции, сама она не получила никаких повреждений. Комментарии некоторых "экспертов" о том, что "Наука" якобы "пнула" МКС и у станции "отвалились солнечные батареи", оставим на их совести – к моменту инцидента модуль и станция уже были в жесткой связке, а "отвалить" солнечные батареи об окружающий вакуум пока что на орбите никому не удавалось. По словам руководителя программы МКС в НАСА Джоэла Монталбано, космонавты даже не почувствовали движения станции во время инцидента, что и обусловило запоздалую реакцию на такое "вопиющее непослушание" нового модуля.

Пока неясно, что стало причиной нештатного срабатывания двигателей. Пресс-служба Роскосмоса прокомментировала нештатную ситуацию на "Науке" как "работу с остатками топлива" и процессом перевода модуля "Наука" из полетного режима в режим "состыкован с МКС". Конечно, такого рода комментарий выглядит попыткой сохранить хорошую мину при плохой игре. Ряд источников в отрасли говорит о том, что речь могла идти об утечке гелия, который используется для наддува баков, хотя нельзя исключать и полноценного срабатывания двигательной установки "Науки".

Скорее всего, сейчас острый кризис уже миновал: двигательная установка российского модуля уже надежно заглушена, а ориентацию МКС выправят штатными средствами. На срочно собранной пресс-конференции представитель НАСА на МКС Джоэл Монталбано сообщил, что Роскосмос возглавит расследование ситуации с модулем "Наука", но в нем также примут участие и американские инженеры. При этом Роскосмос предпочел сделать вид, что ничего особенного не произошло – по крайней мере, если верить источнику РИА "Новости" в Роскосмосе, "никаких комиссий по этому вопросу, тем более с инженерами НАСА, создаваться не будет, ситуация принята как штатная". Но это именно слова источника, официальных комментариев от Роскосмоса на момент публикации текста не поступало.

Так что пока в "сухом остатке" можно сказать следующее. "Наука" пристыкована к МКС, а ее многострадальная двигательная установка, которую дважды переделывали на Земле, отключена. Иначе говоря, легко отделались, могло быть гораздо хуже. Это главное. А все остальное экипаж МКС будет контролировать и исправлять уже на месте.

Алексей Анпилогов