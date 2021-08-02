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Интерфакс-АВН

Российские военные примут участие в военном параде в Мексике

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Мексика. Архивное фото
Мексика. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Олег Ласточкин

Москва. 31 июля. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие почетного караула Преображенского полка Западного военного округа будут участвовать в мексиканском военном параде, сообщили в пресс-службе ЗВО.

"Почетный караул покорит сердца мексиканцев где состоится военный парад, посвященный Дню независимости Мексики. В нем примут участие 30 военнослужащих", - заявили в пресс-службе.

Там отметили, что россияне уже в 10-й раз принимают участие в мексиканских военных парадах.

Кроме того, военнослужащие почетного караула Преображенского полка ЗВО посетят Южную Осетию, где проведут занятия по обмену опытом.

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Страны
Мексика
Россия
Южная Осетия
Компании
Минoбороны РФ
Издания
Военный Парад
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