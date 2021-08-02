Российские военные примут участие в военном параде в Мексике

Москва. 31 июля. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие почетного караула Преображенского полка Западного военного округа будут участвовать в мексиканском военном параде, сообщили в пресс-службе ЗВО.

"Почетный караул покорит сердца мексиканцев где состоится военный парад, посвященный Дню независимости Мексики. В нем примут участие 30 военнослужащих", - заявили в пресс-службе.

Там отметили, что россияне уже в 10-й раз принимают участие в мексиканских военных парадах.

Кроме того, военнослужащие почетного караула Преображенского полка ЗВО посетят Южную Осетию, где проведут занятия по обмену опытом.