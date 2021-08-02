Бельгия передаст Украине гидрографическое судно Belgica

Как сообщило 30 июля 2021 года министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Украина и Бельгия подписали меморандум о взаимопонимании в области охраны и воспроизводства вод и рационального использования водных ресурсов. Документ подписали Бельгийский федеральный офис по научной политике, Бельгийский королевский институт естественных наук и министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Этим меморандумом бельгийская сторона подтверждает свою готовность бесплатно передать Украине исследовательское судно Belgica.

Предполагаемое к передаче Украине бывшее гидрографическое судно ВМС Бельгии A 962 Belgica (с) Бельгийский королевский институт естественных наук

В пресс-релизе министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины говорится:

Судно "Бельгика" 1984 года в хорошем состоянии и имеет уникальное встроенное оборудование, например, высокоточные эхолоты.

"Охрана морских экосистем включена в экологический блок Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, согласно которому наше государство должно осуществлять регулярный морской мониторинг по европейским стандартам. Сейчас Украина внедряет положения Рамочной Директивы ЕС о морской стратегии для поэтапного достижения хорошего экологического состояния морской среды. Благодарим бельгийскую сторону за эту ​​помощь, которая усилит экологический мониторинг Черного и Азовского морей", - прокомментировал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский.

Кроме того, будет осуществляться независимый от рыболовства научный мониторинг рыбных запасов, фундаментальные научные исследования в открытом море, геологическая разведка морского дна и тому подобное.

Меморандум предусматривает усиление сотрудничества украинских и бельгийских ученых по совместному изучению Черного моря, в частности проблемы поднятия уровня сероводорода. В то же время бельгийская сторона приглашает украинских специалистов принять участие в исследовательских работах в Северном море.

Ожидаем, что совсем скоро при финансовой поддержке проекта ЕС "Европейский Союз за усиление экологического мониторинга в Черном море" (EU4EMBLAS) судно "Бельгика" под украинским флагом отправится на Украину. А осенью начнется комплексный мониторинг наших морских акваторий на борту этого судна.

Комментарий bmpd. Гидрографическое судно A 962 Belgica было построено бельгийской верфью Boelwerf (закрытой в 1994 году) в Темсе и введено в строй ВМС Бельгии в июле 1984 года. Входя в состав бельгийского флота, судно фактически находилось под управлением Бельгийского федерального офиса по научной политике. Выведено из состава ВМС Бельгии и из эксплуатации в апреле 2021 года. Судно имеет полное водоизмещение 1132 тонны, тоннаж 765 брт, длину 50,9 м, ширину 10 м, наибольшую осадку 4,55 м. Оснащено одновальной дизельной энергетической установкой в составе дизельного двигателя АВС DZ1000-150 мощностью 1154 КВт с винтом в насадке. Имеются электромотор малошумного хода в 82 КВт, носовое и кормовое подруливающие гидравлические устройства мощностью по 150 КВт, и два дизель-генератора. Скорость полного хода 12,5 уз, экономического 10 уз, под электромотором 4 уз. Дальность плавания 5000 миль на 12 уз, автономность 20 суток. Запас топлива 165 куб м, пресной воды - 98 куб м (в том числе 10 куб м нерасходуемые по условиям остойчивости). Экипаж 15 человек (включая двух офицеров) с размещением еще 16 исследователей, имеется пять лабораторий. Сейчас судно оснащено установленным в 2009 году океанографическим комплексом Oceanographic Data Acquisition System version III (ODASIII), включающим акустические системы Kongsberg EM 1002 и EM 3002.

Хотя в пресс-релизе украинского министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов утверждается, что Belgica "в хорошем состоянии", однако, по данным бельгийских СМИ, судно с 2013 года имело "механические проблемы". Хроника эксплуатации судна, размещенная на сайте Бельгийского королевского института естественных наук, свидельствует, что в 2020 году судно нечасто было в море, а часть выходов была отменена по неуказанным причинам.

В составе ВМС Бельгии судно Belgica должно быть заменено новым более крупным 69-метровым гидрографическим судном Belgica II, заказанным в 2018 году испанской судостроительной верфи Freire Shipyard по контракту стоимостью 54 млн евро. Хотя судно Belgica II должно было быть сдано в 2020 году, однако реально оно только в феврале 2021 года завершило ходовые испытания, и после дооборудования, видимо, будет введено в строй только во второй половине 2021 года.

(с) министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины