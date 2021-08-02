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ВКС России снесли мост через Евфрат в Сирии, «обезножив» исламских террористов

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Источник изображения: vpk-news.ru

Во время проведения военной операции ВКС России в Сирии против террористов «Исламского государства» (запрещено в РФ) российский Су-34 нанёс мощный удар по мосту через Евфрат, отрезав дальнейшее продвижение террористов. Блогер «Fighterbomber» выложил в Сеть две фотографии, сделанные буквально за мгновения до разрушения стратегически важного объекта.

Российская авиация фактически не только остановила наступление террористов «Исламского государства», но и обеспечила уничтожение этой террористической группировки на территории Сирии.  

Хотя на сегодняшний день на территории САР находится до тысячи боевиков, реальной угрозы они не представляют, тем более что ВКС России совместно с САА проводят контртеррористические операции, что лишь с начала года позволило уничтожить до 200 террористов «Исламского государства», пишет Avia pro.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Су-34
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