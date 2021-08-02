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ТАСС

Японская компания дважды за месяц успешно запустила ракету собственной разработки

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Источник изображения: https://twitter.com/natsuroke

Ракета достигла максимальной высоты 92 км, после чего упала в Тихий океан

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Частная японская компания Interstellar Technologies в субботу успешно запустила ракету собственной разработки MOMO. Об этом она сообщила в Twitter.

Запуск был осуществлен с космодрома в северной префектуре Хоккайдо. Ракета достигла максимальной высоты 92 км, после чего упала в Тихий океан. Предыдущий запуск MOMO состоялся 3 июля, до этого успешные испытания прошли в 2019 году. Помимо этого, ранее было проведено четыре неудачных запуска.

Длина ракеты составляет 10 м, диаметр 50 см, а вес около тонны.

В будущем Interstellar Technologies планирует наладить коммерческое производство компактных ракет, предназначенных для запуска на орбиту сверхмалых спутников.

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  • В новости упоминаются
Страны
Япония
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3 комментария
№1
02.08.2021 06:53
Под прикрытием частного бизнеса делают и испытывают баллистическую ракету?
+1
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№2
02.08.2021 07:04
Молодцы самураи, развивают космос в частном секторе.
0
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№3
02.08.2021 07:40
Цитата, Peter Tsk сообщ. №1
Под прикрытием частного бизнеса делают и испытывают баллистическую ракету?
Так они в открытую уже гиперзвук делают. https://bmpd.livejournal.com/4007444.html
Китай всех заставил шевелится.
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