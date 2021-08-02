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РИА Новости

На подмосковном полигоне "Алабино" отметили 91-ую годовщину образования Воздушно-десантных войск

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Зрители перед началом демонстрационной программы военной техники в рамках Международного форума "Армия-2020" на полигоне "Алабино" в Подмосковье
Зрители перед началом демонстрационной программы военной техники в рамках Международного форума "Армия-2020" на полигоне "Алабино" в Подмосковье.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Вильф

АЛАБИНО (Московская область), 31 июл - РИА Новости. Большой военно-спортивный праздник состоялся в субботу на подмосковном полигоне "Алабино" в честь 91-й годовщины образования Воздушно-десантных войск (ВДВ), которая будет отмечаться 2 августа.

После открытия праздника, на котором присутствовал министр обороны России Сергей Шойгу, воины-десантники отдельного разведывательного батальона Ивановского гвардейского соединения ВДВ продемонстрировали показательные выступления по рукопашному бою с прохождением полосы препятствий. Затем состоялся динамический показ техники ВДВ.

Министр обороны осмотрел представленные на выставке новые и перспективные образцы вооружения, военной и специальной техники. В том числе - десантируемый бронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ", который планируется к поставке в соединения и воинские части ВДВ. На площадках перед Курганом Славы демонстрировались также современные образцами вооружения, военной и специальной техники, средства десантирования, историческая техника.

В ходе динамического показа, по данным Минобороны, впервые были представлены новые и перспективные образцы техники артиллерии ВДВ: комплект автоматизированного управления на базовом шасси "Тайфун-ВДВ" "Завет-Д", 120-мм самоходно-артиллерийское орудие 2С42 "Лотос", самоходно-артиллерийская установка 2С41 "Дрок" на базе колесного бронеавтомобиля "Тайфун-ВДВ".

Также в Минобороны отмечают, что впервые широкой публике была продемонстрирована доставка вооружения 82-мм миномета на системе "Юнкер-ОТ" в универсальной парашютно-грузовой обвязке, а также доставка специалиста, не имеющего парашютной подготовки, на парашютной системе"Тандем-400", а также впервые в мировой истории десантирован самый большой флаг ВДВ площадью более 1000 квадратных метров. Открывал динамический показ техники пролёт в сомкнутом боевом порядке группы из пяти беспилотных летательных аппаратов "Элерон-3" и"Орлан-10", а также проходящие опытную эксплуатацию БПЛА "Ласточка" и"Орлан-10".

Вниманию зрителей был представлен пролет летательных аппаратов вертолетного типа "Суперкам" с флагами РФ, Минобороны России и ВДВ. Мимо трибун прошла техника разведподразделений и подразделений спецназа ВДВ: мотовездеход АМ-1, автомобили "Рысь", "Тигр-М", бронетранспортер БТР-82А, бронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ". Потом проследовала техника основных подразделений воздушного десанта - боевые машины десанта первого, второго, третьего и четвертого поколений, БТР-МДМ "Ракушка". В колонне артиллерийских подразделений ВДВ находились пункт разведки и управления огнем "Реостат", 120-мм самоходная артиллерийская установка 2С9-1М "Нона-СМ", ПТРК "Корнет", 120-мм буксируемая гаубица Д-30, 120-мм возимый миномет 2С12А "Сани", 125-мм противотанковая пушка 2С25 "Спрут-СД".

Боевая техника противовоздушной обороны ВДВ была представлена модулем разведки и управления МРУ-Д, десантируемым модулем планирования МП-Д 9С931 на базе БТР-МДМ "Ракушка", ЗРК "Стрела-10МН" и ПЗРК "Верба". Кроме того, состоялся показ спецтехника инженерных войск, войск РХБЗ, связи, технического и тылового обеспечения.

Одним из самых зрелищных эпизодов стал вальс на БМД-4М и армейских мотовездеходах АМ-1, а также показательные выступления на лошадях вьючно-транспортного взвода Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Василия Маргелова.

После этого состоялся показ боевых возможностей подразделений ВДВ, в рамках которого прошло высотное десантирование с высоты 1500 метров, показаны действия разведывательных групп в налете, форсирование водной преграды на технике, высадка тактического воздушного десанта и ведение наступательного боя парашютно-десантной ротой. В дальнейшем были продемонстрированы показательные выступления спортсменов-парашютистов с выполнением сложных фигур в воздухе, а также роты почетного караула Рязанского училища ВДВ. Зрители увидели розыгрыш тактического эпизода с выводом передового подразделения спецназа ВДВ напарашютных системах "Арбалет-2", нанесением удара армейской авиацией, высадкой главных сил тактического воздушного десанта из вертолётов Ми-8 и действиями парашютно-десантной роты на БМД-4М в обороне.

Завершился праздник выступлением пилотажной группы "Беркуты" Торжокского центра боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации. В Минобороны отмечают, что "все мероприятия были проведены в соответствии с требованиями по предотвращению новой коронавирусной инфекции со строгим соблюдением комплекса мер противодействия угрозе COVID-19". В празднике приняли участие командующий ВДВ Андрей Сердюков, главы субъектов РФ, где дислоцируются соединения, воинские части и учреждения ВДВ, представители ДОСААФ, Союза десантников России, других ветеранских и общественных организаций, военно-патриотических клубов и Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия".

Торжественные мероприятия начались с концерта творческих коллективов соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск и Ансамбля песни и пляски ВДВ. Открывали военно-спортивный праздник сводный духовой военный оркестр ВДВ, ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск и десантирование 12 парашютистов, символизировавших первый парашютный десант в составе подразделения на учениях под Воронежем 2 августа 1930 года, откуда берут свое начало ВДВ.

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Россия
Продукция
2С12 Сани
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