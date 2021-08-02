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Российская газета

ВДВ показали новые вооружения на полигоне "Алабино"

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Источник изображения: Минобороны РФ

На подмосковном полигоне "Алабино" прошел динамический показ техники ВДВ, где были представлены новые и перспективные образцы вооружения, военной и специальной техники. Как сообщили в Минобороны РФ, проказ состоялся в рамках военно-спортивного праздника в честь 91-й годовщины образования Воздушно-десантных войск (ВДВ), который будет отмечаться 2 августа.

Присутствующий на мероприятии министр обороны РФ Сергей Шойгу осмотрел представленные на выставке новые и перспективные образцы вооружения. В частности, ему продемонстрировали десантируемый бронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ", который планируется к поставке в соединения и воинские части "крылатой пехоты". В ходе динамического показа, впервые были представлены новые и перспективные образцы техники артиллерии ВДВ. Это - комплект автоматизированного управления на базовом шасси "Тайфун-ВДВ" "Завет-Д", 120-мм самоходно-артиллерийское орудие 2С42 "Лотос", самоходно-артиллерийская установка 2С41 "Дрок" на базе колесного бронеавтомобиля "Тайфун-ВДВ".

Впервые была продемонстрирована доставка вооружения 82-мм миномета на системе "Юнкер-ОТ" в универсальной парашютно-грузовой обвязке. Кроме того, ВДВ показало доставку специалиста, не имеющего парашютной подготовки на парашютной системе "Тандем-400", впервые в мировой истории был десантирован самый большой флаг ВДВ площадью более 1000 квадратных метров.


Александр Степанов

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Страны
Россия
Продукция
Тайфун-ВДВ
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Персоны
Шойгу Сергей
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