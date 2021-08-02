Bonhomme Richard сожгли намеренно

Пожар на Bonhomme Richard может стать одной из самых дорогостоящих диверсий в истории американских вооружённых сил. Вчера, 30 июля, на сайте Военно-морского института ВМС США появилась информация о том, что ВМС США выдвинули официальные обвинения против одного из членов экипажа десантного корабля.

«Доказательств, собранных в ходе расследования, достаточно для проведения предварительного слушания в соответствии с надлежащей правовой процедурой в рамках системы военной юстиции», — заявил Шон Робертсон, официальный представитель 3-го флота США.

Тушение пожара на корабле Bonhomme Richard Источник изображения: usni.org

Обвинения выдвинуты против того же моряка, который был допрошен ранее Службой уголовных расследований Морской полиции. Он был одним из 160 членов экипажа, находившихся на корабле в 2020 году, когда там вспыхнул пожар.

USS Bonhomme Richard находился на этапе переоборудования в лёгкий авианосец, когда произошёл пожар, существенно повредивший боевую единицу. В декабре прошлого года было принято решение о списании корабля, в Минобороны решили, что USS Bonhomme Richard пойдёт на слом.