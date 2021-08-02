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Специалисты РХБ защиты скрыли БУК-М3 от спутников противника

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Источник изображения: vpk-news.ru

На учениях в Сибири военнослужащие соединения радиационной, химической и биологической защиты (РХБ) защиты Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Алтайском крае, скрыли перемещение зенитных ракетных комплексов (ЗРК) БУК-М3.

Военнослужащие, применяя дымовые машины ТДА-3, установили аэрозольную завесу на маршруте выдвижения военной техники, совершающей марш в позиционный район для прикрытия военного объекта от высокоточного оружия условного противника. 

Используя погодные условия и ландшафт, специалисты РХБ защиты добились максимального покрытия участка местности густым туманом, тем самым защитив технику от оружия спутникового и лазерного наведения.

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Продукция
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