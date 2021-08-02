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Интерфакс-АВН

Госдеп США не подтвердил сообщения о том, что за нападением на японский танкер в Индийском океане стоит Иран

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Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне.
Источник изображения: © AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

Вашингтон. 31 июля. ИНТЕРФАКС - Представитель американского госдепартамента Джалина Портер не смогла подтвердить сообщения СМИ о том, что Иран несет ответственность за нападение на севере Индийского океана на принадлежащий Японии танкер.

"Мы внимательно следим за ситуацией и работаем с нашими международными партнерами, чтобы установить все факты. В данный момент мне больше нечего вам предложить", - сказала она на брифинге.

Это заявление прозвучало в ответ на просьбу журналиста прокомментировать сообщение вещающего на арабском языке иранского телеканал Al Alam TV, который со ссылкой на неназванные источники утверждал, что нападение на судно было совершено в ответ на предполагаемое нападение Израиля на военный аэропорт "Аль-Дабаа" в Сирии.

Источник сообщил, что в результате израильского авиаудара в ночь на 22 июля, нанесенного по району Аль-Кусайр на западе сирийской провинции Хомс, погибли двое "бойцов сопротивления", а также уничтожены склады оружия и боеприпасов движения "Хезболла".

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид в свою очередь завил министру иностранных дел Великобритании Доминику Раабу о необходимости жесткой реакции на инцидент, в результате которого погиб член экипажа - британский подданный.

Он также подчеркнул: "Иран - это не только израильская проблема, но и экспортер терроризма, разрушений и нестабильности, которые наносят вред всем нам. Мир не должен молчать перед лицом иранского терроризма, который также наносит ущерб свободе судоходства".

Ранее сообщалось, что японский танкер Mercer Street, следовавший без груза из Дар-эс-Салама в Эль-Фуджайру, подвергся нападению на севере Индийского океана. В результате погибли два члена экипажа - подданный Британии и гражданин Румынии.

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