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Известия.ru

Нефтеперерабатывающее предприятие подверглось ракетной атаке в Ираке

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Xinhua

Крупное предприятие одной из нефтяных компаний Ирака подверглось ракетной атаке на севере страны. Об этом со ссылкой на источник в службе безопасности сообщил местный телеканал «Ас-Сумария» в ночь на субботу, 31 июля.

По предварительным данным, предприятие находится в городе Байджи провинции Салах-эд-Дин в 200 км северо-западнее Багдада.

Отмечается, что упавший снаряд, предположительно, был изготовлен кустарным способом. Информации о жертвах или разрушениях не поступало.

3 июля сообщалось, что по меньшей мере семь человек погибли, еще 11 получили ранения в Ираке в результате нападений на объекты энергетической инфраструктуры страны в последнее время.

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Страны
Ирак
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