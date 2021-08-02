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ТАСС

Первый фрегат проекта 22350М будет заложен в 2023 году

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Одно из возможных изображений перспективного эсминца проекта 22350М
Одно из возможных изображений перспективного эсминца проекта 22350М.
Источник изображения: кадр из видео

Закладка запланирована сразу после ввода в эксплуатацию нового эллинга, сообщил источник

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Головной фрегат океанской зоны проекта 22350М с повышенной ударной мощью будет заложен на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге в 2023 году. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Закладка головного фрегата проекта 22350М на "Северной верфи" запланирована на 2023 год, сразу после ввода в эксплуатацию нового эллинга", - сказал он.

На "Северной верфи" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) не стали комментировать ТАСС эту информацию от источника.

В настоящее время заводе "Северная верфь" ведется строительство серии фрегатов проекта 22350. Два из них - "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов" - переданы ВМФ России. На разных стадиях строительства находятся еще шесть корпусов, включая модернизированные.

Проект 22350 - самая передовая и технологически продвинутая разработка отечественных судостроителей. Именно эти многоцелевые фрегаты (сторожевые корабли) в будущем станут основой российского флота дальней морской зоны. Их главное ударное вооружение - от 2 до 4 универсальных корабельных стрельбовых комплексов (УКСК) на 8 ракет "Калибр-НК" или "Оникс" каждый. Затем предполагается строительство фрегатов перспективного проекта 22350М. В СМИ сообщалось, что по требованию военных в перспективных фрегатах проекта 22350М будет увеличено число УКСК до восьми.

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Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
Адмирал Горшков
П-800 Оникс
УКСК
Компании
ОСК
Северная верфь
Проекты
22350
Калибр КР
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