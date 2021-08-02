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Известия.ru

Корабль Starliner увезли со стартовой площадки из-за непогоды

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Joe Skipper

Ракету-носитель Atlas 5 с кораблем CST-100 Starliner корпорации Boeing, который должен был отправиться к Международной космической станции (МКС), увезли со стартовой площадки на космодроме на мысе Канаверал во Флориде из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом 30 июля сообщила компания-разработчик носителя United Launch Alliance (ULA).

«Для защиты Starliner и Atlas 5 от ненастной погоды мы увезли их обратно в цех вертикальной сборки», — говорится в сообщении компании в Twitter.

В NASA также сообщили, что Starliner и Atlas 5 «находятся в безопасности», и отметили, что корабль готов к выполнению второго тестового орбитального полета корабля компании Boeing. Ожидается, что ближайшая возможность для запуска появится 3 августа в 13:20 по времени Восточного побережья США (20:20 мск), отметили в космическом агентстве.

Ранее в NASA сообщили, что второй испытательный полет в беспилотном режиме космического корабля Starliner отложили из-за инцидента 29 июля с российским модулем «Наука» при стыковке со станцией. В ведомстве указали, что запуск решили отложить, чтобы дать членам экипажа МКС время для проверки работы новоприбывшего модуля, а также подготовиться к прибытию Starliner.

Между тем источник в космической отрасли рассказал, что старт Starliner к МКС перенесли из-за неготовности к запуску, а не инцидента с модулем «Наука».

Как прокомментировал перенос запуска Starliner глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, американской стороне действительно не стоило спешить.

«Я бы на их месте тоже перенес. Зачем они поставили встык свой запуск к нашей стыковке? Это с самого начала было неразумно с их стороны, потому что новый модуль полетел, надо спокойно его адаптировать», — заявил он радио «Комсомольская правда».

Стыковка американского корабля с МКС запланирована на 4 августа. В ходе первого тестового полета корабля 20 декабря 2019 года ему не удалось состыковаться с МКС.

После стыковки с МКС 29 июля модуль «Наука» незапланированно включил двигатели, в итоге станция потеряла ориентацию и изменила высоту. В «Роскосмосе» прокомментировали инцидент, уточнив, что работа по переводу модуля из полетного режима в режим «состыкован с МКС» продолжается. По словам руководителя, полетом российского сегмента Международной космической станции (МКС) Владимира Соловьёва, из-за кратковременного сбоя программного обеспечения была ошибочно реализована прямая команда на включение двигателей модуля на увод, что повлекло за собой некоторое видоизменение ориентации комплекса.

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