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Интерфакс-АВН

Ракета Ariane 5 вывела на орбиту первый в мире перепрограммируемый коммерческий спутник связи

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Ariane 5
Ariane 5.
Источник изображения: Фото: ESA / HO / EPA

Париж. 31 июля. ИНТЕРФАКС - Тяжелая ракета-носитель Ariane 5 успешно вывела на геостационарную переходную орбиту европейский спутник Eutelsat Quantum и бразильский спутник Star One D2, сообщила французская компания-оператор Arianespace.

"Вывод спутников подтвержден", - сообщила компания.

Запуск был осуществлен с космодрома Куру во Французской Гвиане в пятницу в 23:00 по парижскому времени (в субботу в 00:00 мск).

Примерно через 36,5 минут, отделившись от второй ступени ракеты, два космических аппарата были выведены на орбиту.

Eutelsat Quantum является первым в мире перепрограммируемым коммерческим спутником. Его универсальность выводит на качественно новый уровень функциональность спутников связи, которые теперь смогут приспосабливаться к задачам операторов с помощью программного управления, когда это требуется.

Его приемная антенна работает с электронным управлением в Ku-диапазоне с восемью независимыми реконфигурируемыми лучами. Это позволяет оператору перенастраивать радиочастотные лучи в зоне покрытия, обеспечивая беспрецедентную гибкость в работе мультимедийных и радиовещательных служб. Схема применима как к каждому конкретному лучу, так и к нескольким одновременно, и включает до нескольких десятков предварительно запрограммированных конфигураций каждого луча.

Антенна также может снижать возможные помехи - умышленные или случайные - за счет ее способности определить их геолокацию.

Инновационная технология дополняет линейку полностью цифровой полезной нагрузки нового поколения, обеспечивающей высокий уровень кастомизации и гибкости. Спутник обладает беспрецедентным уровнем перепрограммирования покрытия, частоты и мощности аппарата на орбите и позволяет провести полную перенастройку параметров, включая положение аппарата на орбите.

Спутник массой 3,5 тонны разработан совместно Европейским космическим агентством, оператором Eutelsat и компанией Airbus Defence and Space. Предполагаемый срок его эксплуатации - 15 лет.

Космический аппарат Star One D2 создала американская компания Maxar для бразильского оператора Embratel. Он расширит доступ к широкополосному интернету и телекоммуникационным услугам в ряде районов Центральной и Южной Америки.

Спутники будут размещены на геостационарной орбите с апогеем 35,7 тыс. км и перигеем 250 км.

Общий вес полезной нагрузки, которую вывела на орбиту тяжелая ракета-носитель Ariane 5, достигает более 10,5 тонн.

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Страны
Бразилия
Гвиана
США
Франция
Продукция
Ariane-5 РН
Компании
Airbus
Arianespace
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Проекты
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