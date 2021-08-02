В Мулино испытали заградитель "Клещ" и новейшие противокрышевые мины ПТКМ-1Р

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Российские инженерные подразделения в Мулино (Нижегородская область) отработали навыки установки смешанных минных полей перспективными средствами устройства минно-взрывных заграждений. Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны, впервые были применен универсальный минный заградитель УМЗ-К "Клещ".

Также при выполнении отдельных элементов на учениях использованы новые образцы инженерных боеприпасов, в том числе новейшие противокрышевые мины ПТКМ-1Р.

Военнослужащие отработали совместные действия общевойсковых и инженерных подразделений по втягиванию условного противника и военной техники в заминированный район с последующим блокированием и уничтожением.

Специальные учения инженерных войск проводятся на территории Западного военного округа в рамках подготовки к совместному стратегическому учению "Запад-2021".

В маневрах задействовано более 8 тыс. военнослужащих и свыше 1,5 тыс. единиц военной техники.