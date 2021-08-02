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The National Interest (США): русские теперь выиграют любую перестрелку… под водой

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Участник тренировки отряда Балтийской военно-морской базы с автоматом АПС
Участник тренировки отряда Балтийской военно-морской базы с автоматом АПС.
Источник изображения: © РИА Новости, Александр Подгорчук

Попадание воды не мешает современному оружию вести огонь, но лишь немногие модели могут выдержать долгое погружение в воду. В России для подводных операций пловцы использовали автомат АПС, разработанный еще в 1970-е годы. Сегодня ему на смену приходит винтовка АДС, ее главное преимущество — возможность стрелять как в воде, так и во время наземных операций.

Этот автомат разрабатывался для специальных операций и поэтому оптимален для бойцов-подводников (водолазов) российской армии

Ключевой момент такой: вода и оружие несовместимы.

Даже при том, что современное огнестрельное оружие выдерживает контакт с водой и при этом продолжает стрелять, лишь немногие его виды выдерживают длительное погружение. А кроме того, оружие, предназначенное для использования на суше, обычно хуже работает под водой.

Эти проблемы решает российская штурмовая винтовка АДС. Она разрабатывалась для специальных операций и поэтому оптимальна для бойцов-подводников (водолазов) российской армии. Оружие разработано в 2007 году и впервые представлено в 2013 году. Предназначено оно на замену устаревшего АПС ("Автомат подводный специальный"), разработанного в Советском Союзе в начале 1970-х годов для стрельбы специальными пулями с патроном игольчатого типа длиной 120 мм и калибром 5,66 мм.

Автомат имеет компоновку типа "булл-пап", то есть спусковой крючок в нем расположен перед магазином и ударным механизмом. Это придает оружию компактность и длину менее 27 дюймов (660 мм), но при этом с полноценным 16-дюймовым (415 мм) стволом. Такого же размера ствол у стандартной штурмовой винтовки АК-74. АДС работает за счет отвода газов, стреляет с закрытого затвора и имеет лишь предохранитель ударника.

Офицер проводит испытание автомата АДС

Источник изображения: © РИА Новости, Антон Денисов | Перейти в фотобанк

Он оснащен планкой Пикатинни и при простоте компоновки позволяет использовать различные прицелы и приборы ночного видения. Предусмотрена на нем и установка глушителя. Помимо этого автомат имеет съемный 40-мм гранатомет, который стреляет гранатами ВОГ-25 и имеет эффективную дальность стрельбы 411 метров.

Новинка автомата - это его боеприпасы. АДС создан под патрон стандартного калибра 5,45×39 мм и совместим с магазинами АК-74. Однако для использования под водой требуются специальные патроны ПСП с более длинной пулей специальной формы с плоским концом, который создает гидродинамическую полость, чтобы свести к минимуму сопротивление воды. Боеприпасы ПСП 5,45×39 мм поставляются в магазинах, что облегчает заряжание.

На суше с обычными боеприпасами автомат показывает достойную дальность в 600 метров, что сопоставимо со стандартными штурмовыми винтовками, а начальная скорость составляет 915 метров в секунду. При использовании под водой обычные боеприпасы будут иметь радиус действия менее 3 метров - вот почему требуются пули со специальными наконечниками. Со специальными подводными боеприпасами АДС эффективен на расстоянии до 20 метров на глубине от 4 до 6 метров. Но чем глубже погружение, тем хуже этот показатель. Насколько эффективны патроны ПСП на суше, неясно, но по дальности обычным патронам M74 они, скорее всего, проиграют.

Более того, характеристики боеприпасов ПСП в воде немного ниже, чем у АПС, но благодаря АДС войска смогут обойтись без специального оружия для подводных операций и пользоваться одним универсальным. Поэтому, по сообщениям, АДС уже стоит на вооружении ряда подразделений специального назначения ВМФ России.


Питер Сучиу (Peter Suciu)

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
АДС
АК-74 "Калашников"
ВОГ-25
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