Илон Маск положительно оценил решение властей США по контракту на лунный модуль

В свою очередь представитель Blue Origin заявил, что для отрасли оптимальным остается создание конкурентной атмосферы

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Основатель компании SpaceX Илон Маск положительно отреагировал на решение властей США отклонить протест компании Blue Origin относительно отданного его фирме контракта на лунный модуль. Он разместил эмодзи с бицепсом рядом с названием контрольного органа Конгресса под одним из постов с этой новостью в Twitter.

В пятницу Главное контрольное управление США (GAO, контрольно-ревизионный орган Конгресса) сообщило, что оно не согласно с протестом компаний Blue Origin и Dynetics относительно решения NASA подписать контракт на разработку посадочного модуля только с одной компанией, SpaceX. Власти США посчитали, что NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства) имело право заключить лишь один контракт, а не два, как считают протестовавшие организации.

В свою очередь представитель Blue Origin заявил телеканалу CNBC, что для отрасли оптимальным остается создание конкурентной атмосферы.

"С решением NASA были серьезные проблемы, которые GAO не смогло решить из-за ограниченности собственной компетенции. Мы продолжим выступать за схему с выбором двух поставщиков, поскольку так будет верно. Программе по разработке лунного посадочного модуля нужна конкуренция сейчас, а не потом. Это [схема с несколькими подрядчиками] лучшее решение для NASA и для страны", - приводит телеканал комментарий Blue Origin. CNBC добавляет, что заявление GAO "положило конец спору вокруг контракта" по разработке этого модуля.

16 апреля NASA объявило о заключении контракта на сумму $2,9 млрд на конструирование посадочного модуля с компанией SpaceX, отклонив заявки Blue Origin и Dynetics. Свое решение космическое ведомство США объяснило ограниченными средствами и тем, что предложение Маска было самым выгодным. По информации CNBC, Blue Origin оценивала свои услуги в $5,9 млрд, а Dynetics - в $8,5 млрд.

27 апреля Blue Origin и Dynetics подали жалобу в контрольный орган Конгресса. Исполнение контракта было приостановлено до окончания разбирательства.

Письмо Джеффа Безоса

В понедельник основатель Blue Origin Джефф Безос обратился к директору NASA Биллу Нельсону с открытым письмом, в котором предложил покрыть часть бюджетного дефицита управления в размере до двух млрд долларов в обмен на контракт на разработку посадочного модуля для лунной программы Artemis. Он также назвал ошибкой решение NASA выбрать лишь одну компанию, SpaceX, для этой задачи. Американский миллиардер указал, что его фирме не была предоставлена возможность пересмотреть стоимость своих услуг и график платежей за них, в то время как она была у SpaceX.