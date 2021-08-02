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На МКС раскрыли подробности адаптации модуля «Наука» к станции

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Источник изображения: Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

Остатки топлива из многоцелевого лабораторного модуля «Наука» на Международной космической станции стравили в космос, следует из переговоров экипажа МКС Землей, транслируемых НАСА, пишет РИА Новости.

В пятницу, 30 июля, на МКС раскрыли подробности адаптации модуля «Наука» к станции. Там прошла операция по приведению топливной системы примкнувшего модуля в безопасное состояние. Это сделали путем вакуумирования ее топливных магистралей. Для этого астронавты на время закрыли люки в часть американского сегмента станции. Несмотря на предложение переждать процесс у соседей, российские космонавты остались на своей половине МКС.

Во время переговоров с Землей специалист центра управления полетами в Подмосковье сообщил космонавту Олегу Новицкому о финише удаления лишнего топлива из модуля «Наука».

В пятницу гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал об открытии люков российской «Науки».

Многоцелевой лабораторный модуль пристыковали к МКС в четверг, 29 июля. Через три часа из-за сбоя в программе в «Науке» заработали двигатели. В результате МКС развернуло на 45 градусов. Угрозы жителям станции не было. Вернуть ее на прежнее место удалось благодаря двигателям модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс МС-17».

«Наука» строилась на базе Центра Хруничева с середины 1990-х годов. Отправить в космос 20-тонный модуль рассчитывали в 2007 году, но сроки неоднократно переносились.


Алия Шарафутдинова

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