Войти
Известия.ru

«Роскосмос» сократил сроки подготовки к проведению экспериментов на МКС

270
0
0
Источник изображения: Фото: Роскосмос

Госкорпорация «Роскосмос» сократила сроки подготовки к проведению экспериментов на Международной космической станции (МКС) до полутора лет. Об этом 30 июля сообщил глава корпорации Дмитрий Рогозин.

«Мы действительно обратили внимание, что до 2018 года очень многие эксперименты разрабатывались и утверждались чрезвычайно долго. До десяти лет доходили некоторые эксперименты, их разработка, когда уже состарился сам разработчик и сам эксперимент потерял свою научную значимость и актуальность», — сказал Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда».

Рогозин отметил, что процесс подготовки к экспериментам пересмотрели и теперь на постановку эксперимента уходит полтора, максимум два года.

Ранее в этот день Рогозин сообщил, что запуск следующего российского модуля к МКС намечен на 24 ноября. Это будет узловой модуль «Причал», который позволит расширить возможности стыковок со станцией российских космических кораблей, в том числе и нового корабля «Орел», спроектированного для полетов на Луну.

29 июля к МКС пристыковался многофункциональный лабораторный модуль «Наука», предназначенный для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. Он создан в целях расширения функциональных возможностей российского сегмента МКС и стал первым за 11 лет российским модулем, отправленным к МКС.

Россия планирует с 2025 года выйти из проекта МКС и создать свою национальную орбитальную станцию. Первый вариант ее создания предусматривает дооснащение российского сегмента МКС узловым и научно-энергетическим модулями, а после завершения эксплуатации МКС — их отделение вместе с пристыкованной ранее «Наукой». Второй вариант предусматривает создание станции на высокоширотной орбите.

Ожидается, что станция будет не постоянно обитаемой, ее будут посещать экипажи из 2–4 человек. Полеты к ней будут осуществлять грузовые корабли «Прогресс», пилотируемые «Союзы» и «Орлы».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Луна
МКС
Прогресс ТГК
Похожие новости
26.11.2019
Полетит - не полетит: у Роскосмоса есть замечания к "Прогрессу"
19.11.2018
"Я думал, что представляю масштабы бедствия"
04.10.2018
"Роскосмос" отказался слушаться НАСА
28.09.2018
США указали на место России у Луны
18.05.2015
Нескончаемая череда катастроф
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.08 12:41
  • 95
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 02.08 12:18
  • 40
Ракету "Протон-М" с модулем "Наука" установили на стартовый стол Байконура
  • 02.08 11:50
  • 1
"Севмашу" поставили задачу сократить сроки сдачи атомных подлодок на 9-14 месяцев
  • 02.08 11:26
  • 2
Этому оружию реклама не нужна. О перспективной технике "Уралвагонзавода" для армии России
  • 02.08 11:11
  • 1
В технополисе "ЭРА" обсудили вопросы формирования научно-технического задела в интересах создания ПВН
  • 02.08 11:11
  • 1
Военнослужащие впервые применили дистанционный способ "блокирующего минирования"
  • 02.08 11:09
  • 1
Российскую промышленность в срок до 2024 года избавят от иностранного ПО
  • 02.08 11:00
  • 6
В тушении пожаров в Турции задействовали самолеты из РФ и Украины
  • 02.08 10:59
  • 1
Американский бомбардировщик-невидимку назвали «худшим кошмаром» России
  • 02.08 10:41
  • 1042
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 02.08 10:04
  • 2
Замглавы ОАК: наращиваем компетенции по строительству военно-транспортных самолетов
  • 02.08 07:40
  • 3
Японская компания дважды за месяц успешно запустила ракету собственной разработки
  • 02.08 06:30
  • 5
Деловая столица (Украина): оружейная многовекторность. Почему российский Су-35 проиграл французскому Rafale в Египте и почему это неважно
  • 02.08 05:56
  • 2
«Стальной охотник» - нестандартные способы ведения боя
  • 02.08 05:52
  • 1
Раскрыты характеристики российского сверхтяжелого самолета