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ТАСС

Мишустин поздравил Роскосмос с успешной стыковкой "Науки" с МКС

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Премьер-министр России Михаил Мишустин
Премьер-министр России Михаил Мишустин.
Источник изображения: © Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Премьер-министр отметил, что современная многоцелевая лаборатория значительно расширяет функции российского сегмента МКС и дает возможность экипажу проводить уникальные эксперименты в космосе

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил Роскосмос и главу госкорпорации Дмитрия Рогозина с успешным запуском и стыковкой многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука".

"Реализация столь масштабного проекта имеет большое значение для нашей страны. Дает новый импульс развитию отечественной науки, способствует успешному решению важных задач в интересах отраслей национальной экономики", - говорится в телеграмме, опубликованной в Telegram-канале Роскосмоса.

Глава правительства отметил, что современная многоцелевая лаборатория "Наука" значительно расширяет функции российского сегмента МКС и дает возможность экипажу проводить уникальные эксперименты в космосе.

"Хочу поблагодарить инженерные и научные коллективы, которые принимали участие в создании и запуске многофункционального лабораторного модуля "Наука", за самоотверженный труд, профессионализм и любовь к своему делу", - подчеркнул Мишустин. Премьер-министр также пожелал специалистам дальнейших успехов, новых побед и достижений в освоении космического пространства.

МЛМ "Наука" был запущен с космодрома Байконур 21 июля. В четверг модуль пристыковался к МКС. Он предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию МЛМ российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода.

Модуль "Наука" оснащен вторым туалетом для российского сегмента, каютой для третьего члена экипажа РФ, а также европейским манипулятором ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос.

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Роскосмос
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Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
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