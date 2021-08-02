Reuters: власти США не согласились с заявлением Джеффа Безоса о NASA и SpaceX

Главное контрольное управление отклонило протест о том, что NASA действовало неправильно, когда выбрало только SpaceX для строительства лунного модуля

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Главное контрольное управление США (GAO, контрольно-ревизионный орган Конгресса) не нашло ошибки в действиях Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), когда то выбрало лишь одну компанию, SpaceX, для строительства лунного модуля, не согласившись с открытым письмом основателя компании Blue Origin Джеффа Безоса. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

"Главное контрольное управление отклонило протест, что NASA действовало неправильно, когда выбрало только SpaceX", - пишет агентство.

В понедельник Джефф Безос обратился к директору NASA Биллу Нельсону с открытым письмом, в котором предложил покрыть часть бюджетного дефицита управления в обмен на контракт на разработку посадочного модуля для лунной программы Artemis ("Артемида"). Он также подверг NASA критике за выбор лишь одной компании, SpaceX, для этой задачи.

16 апреля NASA объявило о заключении контракта на сумму $2,9 млрд на конструирование посадочного модуля с компанией SpaceX, которая принадлежит Илону Маску, отклонив заявки Blue Origin и Dynetics. Свое решение космическое ведомство США объяснило ограниченными средствами и тем, что предложение Маска было самым выгодным. Blue Origin и Dynetics подали жалобу в контрольный орган Конгресса, исполнение контракта приостановлено до окончания разбирательства.