Рогозин заявил, что Роскосмос отправляет очередную тяжелую "Ангару" на Плесецк

Третья ракета-носитель "Ангара А-5" будет проходить летные испытания

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Роскосмос отправляет из Центра им. Хруничева третью ракету-носитель "Ангара А-5" для проведения летных испытаний. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире радио "Комсомольская правда".

"Сейчас идет работа, мы отправляем из Центра Хруничева очередную тяжелую "Ангару" для подготовки летных испытаний на наш северный космодром Плесецк", - сказал Рогозин.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого класса до тяжелого. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Первые два пуска тяжелой "Ангары" состоялись 23 декабря 2014 года и 14 декабря 2020 года с космодрома Плесецк.