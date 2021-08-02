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ТАСС

Рогозин заявил, что Роскосмос отправляет очередную тяжелую "Ангару" на Плесецк

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Ракета "Ангара-А5"
Ракета "Ангара-А5".
Источник изображения: © Фото : @Rogozin/Twitter

Третья ракета-носитель "Ангара А-5" будет проходить летные испытания

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Роскосмос отправляет из Центра им. Хруничева третью ракету-носитель "Ангара А-5" для проведения летных испытаний. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире радио "Комсомольская правда".

"Сейчас идет работа, мы отправляем из Центра Хруничева очередную тяжелую "Ангару" для подготовки летных испытаний на наш северный космодром Плесецк", - сказал Рогозин.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого класса до тяжелого. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Первые два пуска тяжелой "Ангары" состоялись 23 декабря 2014 года и 14 декабря 2020 года с космодрома Плесецк.

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Страны
Россия
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Ангара
Компании
ГКНПЦ Хруничева
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Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Плесецк
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