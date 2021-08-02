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ТАСС

Очередная партия спутников OneWeb прибыла на Байконур

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Kim Shiflett/ZUMAPRESS.com

Предстоящий запуск, запланированный на август, станет девятым по программе OneWeb и третьим, выполненным с космодрома Байконур

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Партия космических аппаратов глобальной спутниковой интернет-системы OneWeb прибыла на космодром Байконур в рамках подготовки к их запуску. Об этом пятницу сообщается на сайте Роскосмоса.

"Космические аппараты OneWeb для миссии №35 прибыли в аэропорт "Крайний" космодрома Байконур самолетом Ан-124-100", - говорится в сообщении.

По информации корпорации, специалисты космического центра "Южный" выгрузили и доставили спутники в технический комплекс космодрома, где будет проведена их дальнейшая подготовка к запуску.

"Ранее в монтажно-испытательном корпусе площадки [№]31 были завершены сборка "пакета" (первой и второй ступеней) ракеты-носителя "Союз-2.1б" и его перегрузка на рабочее место для дальнейшей общей сборки ракеты космического назначения", - добавили в Роскосмосе.

Предстоящий запуск, запланированный на август, станет девятым по программе OneWeb и третьим, выполненным с космодрома Байконур.

Первые шесть спутников OneWeb отправились на орбиту с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года в космос были выведены 34 аппарата, 21 марта того же года - еще столько же. Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb запустили в декабре 2020 года. Были выведены 36 аппаратов. Затем запуски по программе с космодрома Восточный состоялись 25 марта, 26 апреля, 28 мая и 1 июля 2021 года.

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Страны
Россия
Продукция
Ан-124
Ан-124-100
Компании
Роскосмос
Проекты
2020-й год
Байконур
Восточный Космодром
ИТ
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