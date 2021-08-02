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Известия.ru

Рогозин назвал преимущество российского «Союза» перед кораблями США

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/NASA

Полет на российском корабле «Союз МС» к Международной космической станции (МКС) занимает три часа, американские корабли не могут достичь такой же скорости полета. Об этом 30 июля заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Ни один американский корабль не может себе позволить такие скорости, такое удобство для людей», — сказал Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда».

По словам Рогозина, сейчас планируется сократить время полета до МКС с трех часов до полутора.

Существуют несколько схем по полету с Земли до МКС. По трехчасовой, когда корабль делает два оборота вокруг Земли, летали только несколько «Прогрессов М» и два «Союза». Рекорд скорости полета был установлен «Союзом МС-17» 14 октября 2020 года — 3 часа 3 минуты. Короткие схемы позволяет быстрее и комфортнее добраться до МКС, а также сокращают негативные воздействия на организм.

Ранее в пятницу Рогозин сообщил, что запуск следующего российского модуля МКС намечен на 24 ноября. Речь идет о запуске узлового модуля «Причал».

Рогозин добавил, что новый модуль позволит расширить возможности стыковок со станцией российских космических кораблей, в том числе и нового корабля «Орел», спроектированного для полетов на Луну.

Днем ранее модуль «Наука», предназначенный для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов, пристыковался к МКС.

С успешной стыковкой Рогозина поздравил основатель компаний Tesla и SpaseX Илон Маск и американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA.


21 июля модуль был запущен с космодрома Байконур на ракете «Протон-М» и выведен на околоземную орбиту. 26 июля Россия отстыковала модуль «Пирс» от модуля «Звезда» на МКС. «Пирс» освободил место для «Науки».

МЛМ был разработан РКК «Энергия» в кооперации с Центром имени Хруничева (входит в «Роскосмос») в целях расширения функциональных возможностей российского сегмента МКС. За счет него не только увеличится площадь российского сегмента станции, но и будут собраны рабочие места с универсальными креплениями для научной аппаратуры, которые позволят легко менять оборудование, необходимое для экспериментов.

В «Науке» располагаются спальное место космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из урины, рабочие места для проведения экспериментов. Модуль также оборудован шлюзовой камерой для выноса наружу станции научного оборудования и европейским дистанционным манипулятором European Robotic Arm (ERA).

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Протон-(К)М
Компании
NASA
Tesla
ГКНПЦ Хруничева
Роскосмос
Энергия РКК
Персоны
Илон Маск
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Байконур
Луна
МКС
Робот
Союз ПКК
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