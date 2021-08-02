Войти
Российская газета

Применение танковых управляемых ракет продемонстрировали в Китае

344
0
0
Источник изображения: rg.ru

Экипажи китайских танков ZTZ-99A продемонстрировали применение управляемого ракетного вооружения.

Эти боевые машины, известные также как Type 99A, оснащены 125-мм модификациями российских гладкоствольных орудий 2А46 (Д-81ТМ). Они могут запускать через стволы пушек наводимые по лазерному лучу кумулятивные боеприпасы, являющиеся аналогами 9М119М комплекса "Рефлекс-М".

Правда, ранее подобные учения ни разу не показывали, и некоторые из экспертов даже стали утверждать, что в КНР решили не развивать такие ТУР, а сосредоточились на разработке новых оперенных бронебойных подкалиберных снарядов с улучшенными характеристиками. На деле же промышленность Поднебесной работает по всем направлениям.

Известно, что подобные ракеты могут уничтожать цели на дистанциях более 5000 метров, и наводчики-операторы имеют возможность охотиться не только за различной бронетехникой, но и низколетящими вертолетами противника.

Более легкие ПТУР также входят в боекомплект последних модификаций средних танков Type 59A, боевых машин пехоты ZBD-04. По всей видимости, есть и версия калибра 105 мм.

Учитывая успехи китайской промышленности в создании ракет третьего поколения, вроде комплексов HJ-12, не исключено, что в обозримом будущем появятся танковые боеприпасы, действующие по принципу "выстрелил-забыл".


Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
2А46
Type 59
ZTZ99
Проекты
Военные учения
Похожие новости
14.07.2020
Новейшие танки Тип 99А продолжают поступать в бригады НОАК
26.07.2018
Китайские родственники Т-72 готовятся к пустынному лазертагу
08.11.2016
Танки грязи боятся? Сможет ли китайский ОПК конкурировать с зарубежным
16.10.2013
Парад китайской бронетехники
28.06.2011
Танки возвращаются на поля сражений современных войн
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.08 12:41
  • 95
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 02.08 12:18
  • 40
Ракету "Протон-М" с модулем "Наука" установили на стартовый стол Байконура
  • 02.08 11:50
  • 1
"Севмашу" поставили задачу сократить сроки сдачи атомных подлодок на 9-14 месяцев
  • 02.08 11:26
  • 2
Этому оружию реклама не нужна. О перспективной технике "Уралвагонзавода" для армии России
  • 02.08 11:11
  • 1
В технополисе "ЭРА" обсудили вопросы формирования научно-технического задела в интересах создания ПВН
  • 02.08 11:11
  • 1
Военнослужащие впервые применили дистанционный способ "блокирующего минирования"
  • 02.08 11:09
  • 1
Российскую промышленность в срок до 2024 года избавят от иностранного ПО
  • 02.08 11:00
  • 6
В тушении пожаров в Турции задействовали самолеты из РФ и Украины
  • 02.08 10:59
  • 1
Американский бомбардировщик-невидимку назвали «худшим кошмаром» России
  • 02.08 10:41
  • 1042
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 02.08 10:04
  • 2
Замглавы ОАК: наращиваем компетенции по строительству военно-транспортных самолетов
  • 02.08 07:40
  • 3
Японская компания дважды за месяц успешно запустила ракету собственной разработки
  • 02.08 06:30
  • 5
Деловая столица (Украина): оружейная многовекторность. Почему российский Су-35 проиграл французскому Rafale в Египте и почему это неважно
  • 02.08 05:56
  • 2
«Стальной охотник» - нестандартные способы ведения боя
  • 02.08 05:52
  • 1
Раскрыты характеристики российского сверхтяжелого самолета