Сожгли по полной: почему включились двигатели на модуле «Наука»

Это могла быть как программная ошибка, так и запланированное действие, считают эксперты

После состыковки модуля «Наука» с Международной космической станцией 29 июля произошло включение его двигателей, из-за чего МКС развернулась на 45 градусов. Как объяснили опрошенные «Известиями» эксперты, причиной стала программная ошибка, которая могла привести к более раннему включению двигателей, чем было запланировано. Не исключается и сбой работы датчиков, показавших утечку топлива, которой не было. При этом специалисты сошлись во мнении, что никакой опасности инцидент не представлял и значимых последствий у него не будет.

«Оно само»

29 июля в 16:29 мск модуль «Наука» успешно пристыковался к Международной космической станции. Вскоре космонавты на МКС сообщили о внештатно включившихся двигателях на модуле «Наука». Из-за этого станцию развернуло на 45 градусов. Для компенсации импульса пришлось задействовать двигатели модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс». Спустя некоторое время двигатели «Науки» удалось отключить.

В «Роскосмосе» инцидент объяснили работой с остатками топлива в модуле «Наука». Генеральный конструктор РКК «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что «из-за кратковременного сбоя программного обеспечения была ошибочно реализована прямая команда на включение двигателей модуля на увод, что повлекло за собой некоторое видоизменение ориентации комплекса в целом».

Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» во время стыковки с Международной космической станцией (МКС) 29 июля 2021 года Источник изображения: Фото: REUTERS/Roscosmos

«Известия» спросили российских экспертов, что могло стать причиной срабатывания двигателей и сдвига станции с орбиты.

— Дело в том, что ракетное топливо гептил токсично, я бы лично не хотел, чтобы оно находилось в модуле, — пояснил старший научный сотрудник кафедры прикладной механики МФТИ Иван Завьялов. — Его протечка и попадание в отсеки представляют серьезную угрозу для жизни космонавтов. Наличие паров топлива вокруг станции при его выбросе тоже не слишком радует — оно может оседать на корпус МКС. Это серьезное отравляющее вещество. Поэтому двигатели могли включить специально, чтобы сжечь его, а не выбрасывать в атмосферу и не возить с собой. Возможно, что это случилось раньше, чем было запланировано, из-за сбоя в программе.

По мнению Ивана Завьялова, сжечь топливо предполагалось без последствий, но что-то пошло не так.

— На мой взгляд, либо двигатели запустились не вовремя, либо топлива в баках оставалось больше, чем планировалось, — пояснил эксперт. — В итоге суммарный импульс оказался намного больше, чем рассчитывали. Ведь при подлете модуля сообщалось, что произошла утечка топлива. Вполне вероятно, что датчики ошиблись и показали сокращение топлива, а на самом деле утечки не было и остаток топлива оказался намного больше.

Источник «Известий» в ракетно-космической отрасли согласен, что это была программная ошибка, однако она некритична.

Фото: Global Look Press/NASA Источник изображения: iz.ru

— С топливом действительно нужно было бы что-то сделать, — указал специалист. — И такие работы проводиться будут, но представить себе, что двигатели включили без предупреждения, сложно. Впрочем, этот инцидент помог частично избавиться от топлива. Что будет дальше, пока неизвестно. Может, сожгут, может, выбросят, ибо топлива осталось очень мало.

Специалист также отметил, что вероятность подобных проблем возрастает при долгом откладывании проекта, как это и случилось с модулем «Наука».

— Получается, что над проектом работали разные люди, и это могло сказаться на конечном результате, — отметил источник.

Полезная случайность

Впрочем, все опрошенные эксперты сходятся во мнении, что инцидент не приведет к серьезным последствиям, а экипажу МКС ничего не угрожает.

— Основные затраты топлива идут на корректирование орбиты, и с этой точки зрения поворот станции на 45 градусов — слабый маневр, — уточнил Иван Завьялов. — Даже если вообще ничего не делать, со временем, под действием гравитационной стабилизации, станция вернулась бы в свое изначальное положение.

Тем временем стало известно, что NASA откладывает запуск корабля Starliner из-за инцидента с модулем «Наука» на МКС. Но он мог быть отложен из-за погодных условий: по прогнозу синоптиков, вероятность старта составляла лишь 40%.

— Зато теперь американцы могут «свалить вину» на изменение орбиты и необходимость ее пересчитывания, — пояснил пожелавший остаться неназванным специалист. — Орбита на самом деле практически не изменилась. А с точки зрения безопасности единственное, что нуждается в изучении, — это потенциальное загрязнение поверхности МКС.

Член совета РАН по космосу, советник генерального директора АО «Успешные ракеты» Валентин Уваров сообщил, что работа МКС также не застрахована от проблем.

Ракета Atlas V с капсулой Boeing CST-100 Starliner на Международной космической станции Источник изображения: Фото: REUTERS/Joe Skipper

— В 2014–2016 годах я был членом госкомиссии по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов и помню, насколько напряженной и сложной является работа тех, кто работает на успех российской космонавтики, — сказал эксперт «Известиям». — Сейчас можно только похвалить российских специалистов, быстро устранивших проблему. Если мы обратимся к истории создания и функционирования МКС, то было достаточно различных сбоев в работе оборудования при стыковках и на самой станции. Пожалуй, при подсчете таких случаев еще неизвестно, кто будет на первом месте — США или Россия.

Например, напомнил эксперт, в ночь на 1 августа 2010 года на американском сегменте МКС отключился автомат защиты системы охлаждения. Позднее его удалось включить, но затем он вновь вышел из строя. Для устранения неисправности американским астронавтам Дагласу Уилоку и Трейси Колдвелл-Дайсон пришлось трижды выходить в открытый космос.

— Хотелось бы отметить, что американцы, пожалуй, излишне паникуют в любой, хоть немного внештатной ситуации и чуть что задраивают люки и спешат надевать скафандры, чтобы улетать. Конечно, всё, что касается МКС, — это серьезно, так как речь идет о человеческих жизнях и самом уникальном человеческом творении, но нельзя же так реагировать на каждый чих, — заключил Валентин Уваров.

Как сообщил Владимир Соловьев, сейчас экипаж занят выравниванием давления в модуле «Наука». Это достаточно длительная процедура, потому что общий объем модуля составляет около 70 куб. м.

Ольга Коленцова