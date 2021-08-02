Войти
ЦАМТО

ОАО "КБ Радар" разработало новое изделие в линейке средств борьбы с беспилотниками

365
0
0
ОАО «КБ Радар»
ОАО «КБ Радар» – управляющая компания холдинга «Системы радиолокации».
Источник изображения: www.vpk.gov.by

ЦАМТО, 30 июля. ОАО "КБ Радар" завершило разработку, изготовление и приемочные испытания устройства блокировки радиоканалов управления и навигации мультикоптеров "Гроза-Р4".

Изделие предназначено для предотвращения несанкционированного проникновения малоразмерных БЛА на охраняемую территорию.

Устройство выполнено в виде кейса с габаритными размерами 103х63х23 см, устанавливаемого на штатив на поворотно-наклонном кронштейне. Масса изделия – около 20 кг. Устройство может эксплуатироваться как из стационарного положения, так и на открытых подвижных платформах.

Преимуществами новейшей разработки ОАО "КБ Радар" являются компактность и удобство применения. Устройство блокировки радиоканалов управления и навигации мультикоптеров "Гроза-Р4" может применяться в различных условиях местности, в том числе в городских условиях. Также достоинством изделия является то, что его применение не требует продолжительной подготовки и наличия специальных навыков у оператора.

Простой поворот изделия в сторону воздушной цели с нажатием кнопки позволяет блокировать каналы управления беспилотником. В результате дрон осуществляет вынужденную посадку или возвращается в точку взлета.

Если мультикоптер начинает возврат в точку взлета, то пользователь изделия нажатием кнопки может блокировать каналы навигации, что приводит к вынужденной посадке дрона или его переходу в неуправляемый полет с последующим падением.

Также возможна работа устройства в режиме всенаправленного излучения, при котором не требуется поворот изделия в сторону мультикоптера.

Дальность подавления каналов управления и передачи данных дронов составляет до 1 км, время непрерывной работы на излучение – до 60 мин., сообщает пресс-служба Госкомвоенпрома Республики Беларусь.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Компании
Радар КБ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
25.09.2019
Бронированный "Волат"
22.05.2019
Багги из России, камикадзе из Китая
18.02.2016
Белорусские «Беркуты»
18.11.2013
Начало государственных испытаний опытного образца БАК-100 запланировано на декабрь 2013 года
11.04.2013
Радиолокационная станция "Восток" может быть принята на вооружение в Беларуси в ближайшее время
25.03.2010
Беспилотная авиация
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.08 12:41
  • 95
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 02.08 12:18
  • 40
Ракету "Протон-М" с модулем "Наука" установили на стартовый стол Байконура
  • 02.08 11:50
  • 1
"Севмашу" поставили задачу сократить сроки сдачи атомных подлодок на 9-14 месяцев
  • 02.08 11:26
  • 2
Этому оружию реклама не нужна. О перспективной технике "Уралвагонзавода" для армии России
  • 02.08 11:11
  • 1
В технополисе "ЭРА" обсудили вопросы формирования научно-технического задела в интересах создания ПВН
  • 02.08 11:11
  • 1
Военнослужащие впервые применили дистанционный способ "блокирующего минирования"
  • 02.08 11:09
  • 1
Российскую промышленность в срок до 2024 года избавят от иностранного ПО
  • 02.08 11:00
  • 6
В тушении пожаров в Турции задействовали самолеты из РФ и Украины
  • 02.08 10:59
  • 1
Американский бомбардировщик-невидимку назвали «худшим кошмаром» России
  • 02.08 10:41
  • 1042
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 02.08 10:04
  • 2
Замглавы ОАК: наращиваем компетенции по строительству военно-транспортных самолетов
  • 02.08 07:40
  • 3
Японская компания дважды за месяц успешно запустила ракету собственной разработки
  • 02.08 06:30
  • 5
Деловая столица (Украина): оружейная многовекторность. Почему российский Су-35 проиграл французскому Rafale в Египте и почему это неважно
  • 02.08 05:56
  • 2
«Стальной охотник» - нестандартные способы ведения боя
  • 02.08 05:52
  • 1
Раскрыты характеристики российского сверхтяжелого самолета