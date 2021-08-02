ОАО "КБ Радар" разработало новое изделие в линейке средств борьбы с беспилотниками

ЦАМТО, 30 июля. ОАО "КБ Радар" завершило разработку, изготовление и приемочные испытания устройства блокировки радиоканалов управления и навигации мультикоптеров "Гроза-Р4".

Изделие предназначено для предотвращения несанкционированного проникновения малоразмерных БЛА на охраняемую территорию.

Устройство выполнено в виде кейса с габаритными размерами 103х63х23 см, устанавливаемого на штатив на поворотно-наклонном кронштейне. Масса изделия – около 20 кг. Устройство может эксплуатироваться как из стационарного положения, так и на открытых подвижных платформах.

Преимуществами новейшей разработки ОАО "КБ Радар" являются компактность и удобство применения. Устройство блокировки радиоканалов управления и навигации мультикоптеров "Гроза-Р4" может применяться в различных условиях местности, в том числе в городских условиях. Также достоинством изделия является то, что его применение не требует продолжительной подготовки и наличия специальных навыков у оператора.

Простой поворот изделия в сторону воздушной цели с нажатием кнопки позволяет блокировать каналы управления беспилотником. В результате дрон осуществляет вынужденную посадку или возвращается в точку взлета.

Если мультикоптер начинает возврат в точку взлета, то пользователь изделия нажатием кнопки может блокировать каналы навигации, что приводит к вынужденной посадке дрона или его переходу в неуправляемый полет с последующим падением.

Также возможна работа устройства в режиме всенаправленного излучения, при котором не требуется поворот изделия в сторону мультикоптера.

Дальность подавления каналов управления и передачи данных дронов составляет до 1 км, время непрерывной работы на излучение – до 60 мин., сообщает пресс-служба Госкомвоенпрома Республики Беларусь.