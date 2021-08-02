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Известия.ru

В тушении пожаров в Турции задействовали самолеты из РФ и Украины

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Госкорпорации Ростех

Самолеты из России и Украины принимают участие в тушении лесных пожаров в Турции. Об этом 30 июля сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Усиленно работают разведка, полиция. Об итогах будет объявлено. Мы тушим пожары 4–5 самолетами, 45 вертолетами. Есть самолеты из России, Украины, еще один будет отправлен из Азербайджана», — заявил президент.

Трансляция выступления велась в Twitter пресс-службы президента.

Эрдоган добавил, что ситуация с тушением пожаров развивается в положительном ключе, в пяти провинциях 57 пожаров взяты под контроль. Расследование причин пожаров продолжается.

Ранее из России в Турцию для оказания помощи в тушении пожаров прибыли три самолета Бе-200. Украина на помощь Турции направила два пожарных самолета Ан-32, передает Sol Haber.

По данным главы Управления по связям администрации президента Турции Фахреттина Алтуна, около 4 тыс. сотрудников и сотни транспортных средств борются с огнем «с воздуха и на земле».

Днем ранее Эрдоган объявил о мобилизации всех возможных сил для сдерживания и тушения лесных пожаров. В парламенте страны заверили, что, несмотря на то что пожары распространились на большой площади юга страны, ситуация остается под контролем и опасности для туристов нет.

В тот же день сообщалось, что в результате лесных пожаров в Турции пострадали более 40 населенных пунктов, огонь распространился в Анталье, Адане, Мерсине, Мугле, Османие, Мармарисе и Кайсери. Россиянам, находящимся на отдыхе в Анталье, посоветовали не покидать отелей.

Пожар затронул популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис, где произвели эвакуацию нескольких отелей. В настоящее время, указали в генконсульстве РФ в Турции, опасность для туристов, отдыхающих в Анталье, миновала, туристы возвращаются в свои отели, пострадавших нет. Сообщалось о четырех погибших.

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Страны
Азербайджан
Россия
Турция
Украина
Продукция
Ан-32
Бе-200
Персоны
Эрдоган Реджеп
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6 комментариев
№1
02.08.2021 05:55
Лучше бы свою страну тушили.
+2
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№2
02.08.2021 06:28
Цитата, Сергей-82 сообщ. №1
Напрасно вы так, это один из наиболее сильных инструментов внешней политики.
0
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№3
02.08.2021 06:33
Цитата, Mihoel 1 сообщ. №2
Напрасно вы так, это один из наиболее сильных инструментов внешней политики.
Так я знаю, но как бы про внутреннею нельзя забывать.
И сотням тысяч людей который дышали и дышат  гарью от пожаров в России, как то по хрен что там у турок.
А это электорат.
+1
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№4
02.08.2021 06:47
Цитата, Сергей-82 сообщ. №3
Ну ничего не поделаешь, так отправляют гумпомощь в Африку когда своих голодающих более чем достаточно. Политика, сер)))
0
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№5
02.08.2021 07:20
Цитата, Сергей-82 сообщ. №1
Пока пожарники будут получать больше денег за тушение пожаров, чем за их отсутствие леса будут гореть часто и сильно, и самолёты не помогут.
+1
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№6
02.08.2021 11:00
Цитата, Mihoel 1 сообщ. №2
это один из наиболее сильных инструментов внешней политики
До 14 года отряды МЧС частенько гоняли в Грецию пожары тушить, а греки потом "отплатили" санкциями и томосом для ПЦУ. Такой себе инструмент.
+2
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