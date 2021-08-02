Установлено, что причиной нештатного включения двигателей модуля "Наука" стал кратковременный сбой программного обеспечения

Москва. 30 июня. ИНТЕРФАКС - Кратковременный сбой программного обеспечения стал причиной нештатного включения двигателей модуля "Наука", сообщил руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

"Из-за кратковременного сбоя программного обеспечения была ошибочно реализована прямая команда на включение двигателей модуля на увод, что повлекло за собой некоторое видоизменение ориентации комплекса в целом", - сообщил Соловьев.

По его словам, эта ситуация была достаточно быстро парирована с помощью двигательной установки модуля "Звезда".

Ранее, как сообщали в NASA, произошло нештатное включение двигателей "Науки", из-за которого станцию развернуло на 45 градусов. Для компенсации импульса пришлось задействовать двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс". В "Роскосмосе" объяснили инцидент работой с остатками топлива в модуле "Наука".

Ранее в пятницу "Роскосмос" сообщил, что специалисты Главной оперативной группы управления сегодня завершат комплекс процедур с двигателями модуля "в интересах безусловного обеспечения безопасности, как Международной космической станции, так и всего экипажа". По данным "Роскосмоса", открытие люков было запланирован на вечер пятницы.

В "Роскосмосе" также сообщили, что накануне специалисты ГОГУ совместно с российскими членами экипажа МКС убедились, что основной стык герметичен.

"Полет Международной космической станции продолжается по намеченной программе", - сообщили в госкорпорации.

Накануне после стыковки модуля к МКС российский экипаж планировал открыть люк переходного отсека модуля "Звезда", а затем открыть люк модуля "Наука" и войти в жилую зону приборно-герметичного отсека, однако им не удалось это сделать. Позднее специалист ЦУП, в ходе переговоров с экипажем, попросил космонавтов прикрепить мановакууметры к люку модуля "Наука" для проверки давления.

В четверг, 29 июля, модуль "Наука" успешно пристыковался к МКС.

Сроки запуска модуля неоднократно переносились. Изначально пуск модуля "Наука" был назначен на 2017 год, но был перенесен на 2018 год из-за засора в топливной системе. Засор мог спровоцировать поломку двигательной системы МКС, поэтому модуль был возвращен производителю на доработку. Позднее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что основной причиной проблем с топливной системой "Науки" был не засор, а брак.