В СФ оценили заявление Великобритании об «опасности» России в космосе

Заявления начальника штаба ВВС Великобритании Майкла Уигстона о якобы опасности действий России в космосе направлены на то, чтобы втянуть США в очередную антироссийскую кампанию. Об этом в пятницу, 30 июля, заявил «Известиям» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Политик отметил, что Соединенное Королевство не является космической державой. По словам сенатора, страна не произвела ни одного запуска собственных космических кораблей, кроме обычных ракет, которые есть у нее на вооружении.

«Уж кто является автором всех проблем на планете, так это, конечно, Британия. Вот, кто умеет красиво вести свою политику так, чтобы, оставаясь за кулисами, стравливать народы, государства, инициировать конфликты. <…> Поэтому я думаю, что на фоне постепенно успокаивающихся американцев эти попытки британцев опять побудить весь мир к конфронтации с Россией выглядят смешно, потому что понятно, для чего это делается. Они пытаются американцев втянуть в очередную антироссийскую кампанию», — подчеркнул Джабаров.

Накануне Уигстон в интервью газете Daily Telegraph назвал полеты спутников России и Китая «сомнительной» деятельностью.

По его словам, российские и китайские спутники появляются в непосредственной близости от аппаратов других стран и занимаются «опасной деятельностью», которая якобы угрожает этим космическим объектам.

По мнению Уигстона, спутники собирают разведданные. Он также посчитал, что Россия за последний год разместила несколько спутников с характеристиками оружия. При этом глава штаба ВВС не стал приводить доказательств.

В феврале начальник штаба ВВС Соединенного Королевства заявил, что будущий конфликт может начаться не в космосе, но очень быстро переместится именно туда и «может быть даже выигран или проигран в космосе».