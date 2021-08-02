Спецучения на основе сирийского опыта прошли в Западном военном округе

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил учения подразделений военной полиции совместно с подразделениями инженерных войск и ВДВ в городских условиях с учетом опыта, полученного в ходе выполнения специальных задач в Сирии.

Как сообщили в Минобороны РФ, также главе Генштаба были продемонстрированы возможности техники радиоэлектронной борьбы специальных воздействий. Кроме того, он посмотрел на практические действия по обработке материалов дистанционного зондирования Земли с изданием уточненных топографических карт и работу по приему гидрометеорологической информации от космических аппаратов с использованием мобильного пункта приема информации.

Валерий Герасимов прибыл в войска Западного военного округа, где проверил проведение специальных учений по видам оперативного обеспечения.

В ходе инспекции начальник Генштаба также заслушал доклады командования округа и должностных лиц органов военного управления о ходе выполнения комплекса мероприятий оперативной и боевой подготовки. Также ему доложили о результатах специальных учений войск РЭБ, военной полиции, инженерных войск и войск РХБ защиты, а также о готовности военной инфраструктуры и полигонного комплекса к проведению стратегического учения "Запад-2021".

Александр Степанов