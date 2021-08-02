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РИА Новости

Минобороны: российские военные впервые отработали дистанционное "блокирующее минирование"

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Военнослужащий вооруженных сил России во время активной фазы совместного белорусско-российского батальонного тактического учения на полигоне "Осиповичский" в Могилевской области
Военнослужащий вооруженных сил России во время активной фазы совместного белорусско-российского батальонного тактического учения на полигоне "Осиповичский" в Могилевской области.
Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Инженерные войска России впервые применили дистанционное "блокирующее минирование" в ходе специальных учений в Нижегородской области, сообщает в пятницу Минобороны России.

"Инженерные подразделения отработали навыки установки смешанных минных полей перспективным средством устройства минно-взрывных заграждений - универсальным минным заградителем УМЗ-К "Клещ". Также … применили новые образцы инженерных боеприпасов, в том числе и перспективные противокрышевые мины ПТКМ-1Р", - говорится в релизе.

По данным ведомства, способ дистанционного блокирующего минирования применен впервые.

В ходе учений военные отработали "втягивание условного противника в заминированный район с последующим блокированием и уничтожением".

Специальные учения Инженерных войск проводятся в Западном военном округе в рамках подготовки к стратегическим маневрам "Запад-2021". Задействованы более восьми тысяч военнослужащих и свыше 1,5 тысяч единиц военной техники.

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Россия
Компании
ГАЗ Группа
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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